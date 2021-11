Javier Milei: “Si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia”

El diputado nacional electo de la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, defendió el lunes 15 de noviembre la tenencia de armas luego de una polémica en su acto de celebración, en el cual un custodio amenazó a sus simpatizantes con una pistola para tranquilizarlos tras los comicios en la Argentina.

El domingo 14 de noviembre en el reconocido Luna Park, en Buenos Aires, los seguidores de Milei celebraban el escaño conseguido por la figura del partido La Libertad Avanza, cuando un hombre de seguridad amenazó puntualmente a quienes estaban en la primera fila.

“Si los honestos las portasen, habría menos delincuencia”, respondió Milei, aunque condenó la actitud del hombre que amagó con desenfundar el arma.

En diálogo con Urbana Play FM, Milei manifestó que “a los delincuentes no les importa si hay permiso o no para utilizar las armas, por lo tanto las llevan. Y si vos no permitís que los honestos las tengan, los dejás desalineados en términos de defensa”.

Milei, quien ha expresado su admiración por el expresidente estadounidense Donald Trump, se mostró de acuerdo con la segunda enmienda de Estados Unidos que legaliza el uso de armas para civiles. “Tiene un basamento en la teoría económica y sobre todo en la evidencia empírica”, dijo.

“La historia estadounidense demuestra que las armas en manos de gente de ley hace nuestra comunidad más segura, no al revés (…). Uno observa que en aquellos Estados que sí permiten que los ciudadanos tengan sus propias armas, la cantidad de delitos es mucho menor”, insistió el economista.

Por otro lado, el mandatario argentino Alberto Fernández encarará un Congreso con fuerte paridad entre el oficialismo y la principal oposición, tras las elecciones legislativas del domingo.

La coalición gobernante Frente de Todos tuvo una remontada en varios distritos respecto del revés en las primarias de septiembre, pero no le alcanzó para conservar la mayoría simple en el Senado (37 de 72 senadores), al perder seis de las 41 bancas que tenía.

Según las proyecciones, el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo Congreso, la Cámara de Diputados quedará polarizada entre el bloque del Frente de Todos, con 118 escaños, y el de Juntos, con 116 bancas.

La novedad en Buenos Aires, la ciudad más rica del país, con 2,8 millones de habitantes, fue la irrupción de Milei, un ultraliberal de 51 años cuya imagen creció como un dirigente iconoclasta de discurso antipolítica, que obtuvo 17% de los votos.

Con información de AFP