La abuela de 61 años que rechazó cuidar a sus nietos y prefirió viajar por el mundo

Los nietos pueden significar la razón de vida de los abuelos, pero a veces esto no sucede. Una abuela de 61 años que, en vez de quedarse en casa ayudando a sus hijos y nueras, decidió emprender un viaje para conocer el mundo.

Antes de la llegada de la pandemia del coronavirus, Josefa Feitosa se jubiló, tras años de trabajo en el sistema penitenciario de Brasil, y tomó una decisión muy importante: salir a recorrer los países.

Para no tener alguna preocupación durante sus viajes por el mundo y sumar algo de dinero para su aventura, la mujer vendió sus muebles, su casa y sumó las ganancias de su pensión . Así es como pudo hacer realidad su sueño.

Cuando Josefa se jubiló, sus hijos creyeron que la abuela tendría más tiempo para ayudarlos a cuidar a sus nietos, pero sus planes eran totalmente diferentes.

En diálogo el portal G1, la mujer brasileña declaró: “ La abuela no debe criar a los nietos ”. Una de sus hijas, Lilith, señaló que en un primer momento no solo se sorprendió por la decisión de su madre, sino que también se ofendió. No obstante, con el paso de los meses, entendió su deseo y la apoyó para realizarlo.

La mujer empezó a compartir en su cuenta de Instagram fotos y videos de sus travesías. Con el tiempo y gracias a que su inspiradora historia se hizo conocida, el número de seguidores comenzó a subir. Si bien muchos de ellos le demuestran su apoyo y la felicitan, no faltan quienes la critican y consideran que debería estar cuidando a sus nietos.

“La abuela no debe criar a los nietos”, expresó Josefa Feitosa. Foto: Instagram/@joviajando

Frente a los cuestionamientos, Feitosa indicó que los abuelos también tienen derecho a una vida privada . Asimismo, alegó que quiere inspirar a otras personas a emprender aquellas aventuras o metas que abandonaron por motivos familiares. Sin hacer caso a las críticas, ella siguió firme con su afán de disfrutar de distintos sitios.

Hasta el momento, la abuela suma 40 países de Europa, Asia y África en su pasaporte y mediante las redes sociales comparte postales de todas sus vivencias, como toda una influencer, animando a otras mujeres a atreverse a hacer lo que más quieran.

“Hay mucha vida fuera de esta cajita llamada hogar. Una no se convierte en abuela para cuidar a su nieto”, expresó.