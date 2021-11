Polémica en concierto de rock luego de que una cantante orinara sobre un fan en el escenario

La presentación de una banda de rock en un festival musical de Estados Unidos dejó estupefactos a todos los presentes. La cantante, en un momento de mucha euforia, se atrevió a miccionar encima de un fanático que subió al estrado a pedido del grupo.

El insólito hecho se registró el pasado jueves durante la realización del festival Welcome to Rockville, en el Circuito Internacional de Daytona, ubicado en el estado de Florida, según recogió el portal 20 Minutos.

La protagonista del acto fue la banda de covers Brass Against. En un momento de la puesta en escena, cuando la vocalista del grupo, Sophia Urista estaba interpretando Wake Up, de Rage Against the Machine, un asistente subió al escenario tras ser invitado por la banda.

El espectador se tendió boca arriba en el suelo del estrado. Urista, entonces, se puso en cuclillas sobre él, se bajó el pantalón, y ante la asombro del público orinó sobre el fan, que lejos de sentirse asqueado festejó con entusiasmo el acto.

Posteriormente, la banda a través de su cuenta oficial en Twitter brindó algunas explicaciones y advirtió que no sucederá algo similar. “Lo pasamos muy bien anoche (11 de noviembre) en Welcome to Rockville. Sophia se dejó llevar . No es algo que el resto de nosotros esperáramos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows”, publicó el grupo.

