Monje de 125 años es el hombre más anciano inmunizado contra la COVID-19

Swami Sivananda, un monje de India de 125 años, es el hombre más anciano en recibir las dos vacunas contra la COVID-19. No obstante, este centenario no aparenta la edad que posee y, en más de una ocasión, ha llegado a dejar confundidas a las personas que lo conocen.

Según declaró el Dr. Subhash Chandra, personal médico que lo atendió en el vacunatorio de Durgakund, donde se le asignó ser inmunizado en junio, “ no podían creer que estuviera tan en forma para su edad ”.

“Pero teníamos varios documentos, incluido su pasaporte para demostrar que tiene 125 años”, dijo para Times of India.

Sus colegas se impresionaron aun más cuando el monje indio les contó que llevaba una vida a base solo de alimentos hervidos y muy disciplinada, libre de sexo y afín al yoga.

“Cuando se iba, le preguntamos cómo se sentía y dijo que lleno de energía. También agregó que la gente teme a la vacuna sin motivo y que todos deben recibirla”, recordó un trabajador de salud.

El monje indio recibió las dos dosis contra la COVID-19 el junio pasado. Foto: Times of India.

Nacido en 1896, no es la primera vez que Swami hace noticia. En 2019, los agentes de inmigración en el Aeropuerto Internacional de Abud Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, se interesaron por el monje y su rigurososa vida tras descubrir su edad.

En aquel entonces, con 123 años, los empleados de dicho aeropuerto hasta se fotografiaron junto al anciano para guardar el momento.

En 2019, Swami llamó la atención de los agentes de inmigración en el Aeropuerto Internacional de Abud Dhabi. Foto: Mirror

El secreto de su longevidad

Swami asegura que lleva una vida simple y disciplinada. “Como muy simple, solo alimentos hervidos sin aceite o especias”, cuenta.

El yoga lo práctica por dos horas todos los días y evita comer frutas y tomar leche, ya que los considera alimentos sofisticados. No obstante, precisa que si algo le ha permitido llegar a la edad que tiene es no practicar sexo y no comer picantes .

“Solo quiero que las personas sean felices, saludables y pacíficas”, sostiene.