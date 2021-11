Habla la mujer acusada de flagelar hasta la muerte a su hijastro de 6 años

Este jueves 11 de noviembre, como parte del juicio que enfrenta en Reino Unido por asesinato y crueldad infantil, Emma Tustin (31) compareció ante el tribunal de Coventry, una ciudad de la isla de Gran Bretaña.

La mujer está acusada de flagelar hasta la muerte a su hijastro de 6 años el 17 de junio de 2020, según las autoridades. Sin embargo, durante su intervención, negó estos cargos y señaló que las pericias están equivocadas.

“No es la primera vez que los expertos médicos se equivocan, y no será la última. En este caso, no es un asesinato, no se cometió un asesinato”, declaró la procesada, citada por la BBC.

El tribunal señaló que el menor murió a causa de una lesión cerebral “insuperable”, aunque previamente Emma Tustin y Thomas Hughes, su expareja y padre de la víctima, lo obligaron a comer comidas con sal y permanecer de pie hasta 12 horas al día.

La procesada acusó al hombre de mantener un comportamiento violento con su hijo y reveló que en una oportunidad se refirió a él como “Satán” y que hasta se mostraba “avergonzado” con su presencia.

Ambos fueron entrevistados en siete oportunidades por agentes policiales. Katya Saudek, abogada de Tustin, dijo al jurado que su patrocinada no se encontraba en el lugar de los hechos, a pesar de que las cámaras de vigilancia evidencian lo contrario.

Por su parte, Thomas Hughes fue detenido bajo sospecha de asesinato a la salida del nosocomio donde falleció el pequeño, pero “no dio una respuesta significativa”, según los investigadores.