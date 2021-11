Pareja de esposos muere por COVID-19 el mismo día: ambos no se vacunaron por la desinformación

Una pareja de esposos murió el mismo día en Arizona, Estados Unidos, ambos víctima de la COVID-19 y sin aceptar la vacuna. Víctor Esparza, de 48 años, y su esposa, Verónica Almanza, de 47, perdieron la batalla el pasado sábado 6 de noviembre, un mes y medio después de contagiarse con el coronavirus.

Ellos permanecieron en el hospital desde el 22 de septiembre tras desarrollar los síntomas de la enfermedad, pero no lograron superar las complicaciones. Murieron con seis horas de diferencia. Su hija Vanessa Esparza, de 25 años, recibió la triste llamada cuando su progenitora se encontraba en sus últimos momentos.

“Llegando al hospital, como a los cinco minutos, el corazón de mi mamá comienza a latir menos y, ahí, delante de mí falleció,” narró Vanessa a Univisión.

Luego de la irreparable pérdida regresó a su casa, pero seis horas después la volvieron a llamar; esta vez su padre estaba grave. Regresó al hospital de inmediato. “Ya estaba la enfermera ahí afuera y me dice: ‘Ya no lo alcanzaste’. Habían pasado tres minutos de haber fallecido”, contó.

Ninguno de los dos estaba vacunado contra la COVID-19 y su hija asegura que la desidia y la desinformación podrían ser un factor en esa decisión.

“El ‘hubiera’ ya no existe, pero yo pienso que se pudo haber evitado”, enfatizó Vanessa. “Mi papá, por ejemplo, miraba en las redes sociales eso del chip, que te ponen la inyección y el chip te queda en el brazo, o ‘quién sabe que me vaya a pasar después’, decía”, mencionó Vanessa, quien tampoco se había vacunado; no obstante, lo hizo junto con hermano menor luego que sus papás fueran hospitalizados.

Reacciones luego de vacunarse no son tan grave

“No hay reacciones tan graves en las vacunas. Qué puede ser peor que las muertes que están sucediendo,” dijo el doctor Vicente Figueroa con relación a este caso a la misma cadena de televisión.

“Esto es algo que nos trae mucho dolor. Frecuentemente tenemos parejas, esposo, esposa… tenemos papá o hija. En los últimos días he tenido dos parejas. Una de ellas no va a regresar a la casa”, agregó Figueroa, quien recomendó a la población que se vacune a tiempo.