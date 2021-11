Condenan a hombre tras admitir, en un ‘juego de verdad o reto’, haber matado a su abuela

Un hombre en Reino Unido, de 21 años, fue condenado a cadena perpetua después de que confesara durante un juego de verdad o reto que mató a su abuela, quien perdió la vida en un incendio que inicialmente se consideró accidental, según informes de investigación.

Tiernan Darnton incendió la casa de Mary Gregory el 28 de mayo de 2018. La mujer de 94 años quedó atrapada en el fuego y fue encontrada en el invernadero de su bungalow en Heysham, Lancashire (Inglaterra).

Las investigaciones que se realizaron en ese entonces determinaron que la muerte de la mujer se produjo en un accidente causado por un cigarrillo.

No obstante, la Policía reabrió el caso en 2019 después de que Darnton hiciera comentarios incriminatorios sobre la madre de su padrastro durante una sesión de asesoramiento, diciendo que encendió una cortina en su casa y que otros sabían sobre su crimen.

Hizo una confesión similar varias semanas después del incendio durante un ‘juego de verdad o reto’ en el que les contó a dos amigos sobre su “secreto más oscuro”.

“Tengo un secreto que no le he contado a nadie, pude haber matado a alguien”, dijo a sus amigos, y agregó que prendió el fuego porque no quería que su abuela sufriera más de demencia.

En 2019, supuestamente le contó a un consejero sobre un amigo que podría enviarlo a prisión por lo que sabe. Luego le confesó al consejero y a su padrastro, Chris Gregory, de 66 años, que él provocó el incendio, informó The Guardian.

“El asesinato había estado en su mente durante algún tiempo”, expresó la jueza Amanda Louise Yip, quien condenó a Darnton a cadena perpetua con un mínimo de 15 años tras las rejas durante el último jueves.

“Según tu propia evidencia, estabas fascinado por los asesinos en serie y sus crímenes. Tenías pensamientos oscuros. Las búsquedas en internet que hizo antes y después de matar a la señora Gregory pintan un panorama preocupante “, dijo.

”Tu oportunidad de actuar sobre tus pensamientos oscuros llegó cuando tu padrastro estaba ausente. En la madrugada del 28 de mayo de 2018, fue a la casa de la señora Gregory y deliberadamente inició un incendio en uno de los dormitorios“, continuó el juez.

“Es difícil imaginar el horror que debió sentir la señora Gregory cuando se dio cuenta de que su casa estaba en llamas y se estaba llenando de humo. Los vecinos escucharon sus gritos. A pesar de su fragilidad, trató de salir, pero estaba atrapada”, explicó en la corte.

Los investigadores también detallaron que en el teléfono celular y la computadora portátil de Darnton encontraron búsquedas en Internet realizadas después del incendio que incluían: “Soy un asesino”, “soy un monstruo y me voy al infierno” o “quiero causar el mal”.

Mary Gregory murió por sus graves heridas tras pasar varios días en un hospital.