Aguinaldo de Navidad 2021: ¿cuánto es el monto en Chile y quiénes pueden recibirlo?

Ya se acerca las festividades de fin de año y el Estado chileno ya definió las condiciones que deben cumplir los que recibirán el aguinaldo correspondiente al 2021. Este beneficio monetario se paga junto a la respectiva pensión de diciembre y su entrega es solo a aquellas personas beneficiarios que cumplan los requisitos. En esta te contamos todo al respecto.

¿Cuánto es el monto a pagar?

El monto base del aguinaldo de Navidad para este año es de 23.704 pesos por pensionado. No obstante, si el beneficiario acredita una o más cargas familiares, el monto aumentará a 13.392 pesos por cada persona que este mantenga como carga.

El pago estará destinado a aquellos que se encuentren pensionados al 30 de noviembre de 2021. Ten en cuenta que el dinero del aguinaldo de la Navidad 2021 no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Cuáles son los requisitos?

De acuerdo con la Ley 21.306, el aguinaldo lo reciben pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) y funcionarios públicos. Respecto a los pensionados, tienen el derecho de recibir el bono aquellos que reúnan lo siguiente:

Aguinaldo de Navidad para el sector público

Al igual que los pensionados, los funcionarios públicos también recibirán este beneficio económico, en caso desempeñen cargos de planta o a contrata, o como asistentes o profesionales de la educación pública.

El monto del aguinaldo para este sector será de 59.436 pesos, siempre que su remuneración líquida sea igual o inferior a los 794.149 pesos. Si el trabajador tiene un sueldo líquido más alto del señalado anteriormente, el bono será de 31.440 pesos para diciembre.