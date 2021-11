Jeff Bezos: ¿Cuáles fueron las dos preguntas que hizo a una candidata a la que contrató en Amazon?

Jeff Bezos se ha convertido en un referente mundial en el ámbito tecnológico y empresarial. El CEO de Amazon más allá de ser uno de los hombres más ricos del mundo, es un gurú en el reclutamiento de personal, lo que en buena medida a contribuido en convertir a su compañía en una de las corporaciones más exitosas del planeta. Así lo cuenta Ann Hiatt, una joven que fue contratada por el magnate luego de responder una entrevista con tan solo dos preguntas.

Ann Hiatt nunca se planteó trabajar en una corporación como Amazon. Aunque conocía los grandes sueltos que ganaban los padres de sus amigas que trabajaban en compañías tecnológicas, sus vidas no le parecían interesantes. Sin embargo, en el 2002, sin pensarlo y con pocas expectativas envió su Curriculum al e-commerce más famoso del mundo y para su sorpresa le llamaron para un puesto de asistente junior del mismísimo Jeff Bezos.

“No tenía conexiones en la empresa, ningún título en ciencias de la computación y absolutamente ninguna experiencia trabajando para un CEO”, cuenta en un artículo publicado en la cadena estadounidense CNBC.

El proceso de selección en Amazon

La candidata paso por una serie de entrevistas durante el proceso de selección, algunas duraban todo el día y eran con los principales asistentes de Amazon. Cuando hubo culminado esa fase y después de algunos meses un reclutador de la empresa se contactó con ella para una entrevista final.

“Un reclutador de Amazon me pidió que regresara para una entrevista final. Se disculpó por el largo y prolongado proceso y me prometió que este sería el último. Lo que no me dijo fue que sería con el propio Bezos”, comenta Ann Hiatt.

Las dos preguntas que le hizo Jeff Bezos

La primera pregunta consintió en un acertijo. “Quiero que calcule la cantidad de paneles de vidrio en la ciudad de Seattle”, le dijo.

La joven se sintió aterrorizada por un momento y luego hizo las aproximaciones. Su cálculo se basó en la cantidad de personas que hay en Seattle. Además, tomo en cuenta que cada una de ellas tendría una casa, un medio de transporte y una oficina o escuela, todas las cuales tendrían ventanas.

“Analizamos todos los escenarios, grupos, anomalías y formas posibles de explicar estas excepciones. Sentí que hablé durante horas mientras Bezos llenaba la pizarra con números. Estoy segura de que en realidad tomó más de 10 minutos”, dice Hiatt.

La segunda pregunta de Bezos fue: ”¿Cuáles son sus objetivos profesionales?”. Con esta interrogante Hiatt comprendió que el fundador de Amazon estaba midiendo su “potencial al hacer preguntas que explorarían si tenía el valor, el coraje y la motivación para correr a su ritmo y ser lo suficientemente valiente para saltar constantemente con él y subir de nivel”.