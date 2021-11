El caso del burdel que ofrece entradas gratis a quienes se vacunen contra la COVID-19

En el mundo se han conocido icónicas formas de incentivar la vacunaciónn contra la COVID-19 en la población. Una de ellas se ha visto reflejada en un burdel, en Austria, que ofrece vales de entrada gratuita para animar a los hombres a inmunizarse.

El burdel Funpalast, de Viena, reparte vales por valor de 40 euros (U$S 46,36) a cualquier persona mayor de 18 años que acepte vacunarse en su clínica. El local se autodenomina como un “saunaclub de estrellas del sexo” en su página web.

La oferta estará disponible los días lunes desde las 4.00 de la tarde hasta las 10.00 de la noche. La medida tomada por el local se produce después de que el Gobierno austriaco prohibiera el acceso a ciertos espacios públicos, como restaurantes, hoteles y cafés, a los clientes no vacunados.

En Austria está vigente la llamada “regla 2G” y sirve como “incentivo para que la gente vaya a vacunarse”. Esto surgió en respuesta al incremento de casos de COVID-19 en el país europeo, informó el jefe del Gobierno, Alexander Schallenberg.

“La gente viene aquí a divertirse, y así ayudamos un poco a nuestro Gobierno a que ellos se vacunen” , declaró a CNN el propietario de Funpalast, Christoph Lielacher.

Es uno de los clubes más afectados por la pandemia de COVID-19, habiendo perdido “alrededor del 30 al 40% de sus clientes”, según Lielacher.

“El negocio no es tan bueno, porque mucha gente no viene por miedo al coronavirus, y tenemos muchas normas del Gobierno. Tenemos la norma 2G, por lo que no se puede entrar en cualquier pub, restaurante o bar”, señaló.

Una oferta de vales para incentivar la vacunación anti-COVID-19 muy popular

El propietario de Funpalast señaló que la clínica de vacunas es como cualquier otro centro de salud y que cuenta con un médico que explica a los clientes los riesgos antes de que se vacunen.

Hasta el lunes, se han administrado 149 vacunas y todos los pacientes aceptaron un vale. Mientras que los clientes masculinos tienen acceso gratuito al burdel, a las mujeres no se les permite la entrada, por lo que se les ofrece un vale para el club de fitness cercano, “para que todo el mundo pueda venir”, indicó Lielacher.

“También se puede tener sexo, pero el sexo hay que pagarlo”, enfatizó el dueño sobre los vales gratuitos, que no incluyen sexo con las trabajadoras sexuales del local.

Alrededor de 63,77% de la población austriaca está vacunada contra la COVID-19 hasta la fecha, según datos de la Universidad Johns Hopkins.