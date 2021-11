Brasil: periodista de GloboNews revela en vivo que fue diagnosticada con cáncer de mama

La periodista brasileña Lilian Ribeiro reveló el último lunes que fue diagnosticada con cáncer de mama a principios de octubre. La presentadora de 37 años utilizó los primeros minutos de su programa en la cadena GloboNews para contar a sus televidentes la razón por la que lucía un pañuelo azul en la cabeza.

“Puede que lo hayas notado, me veo un poco diferente y realmente quiero compartir contigo la razón de esto. El 1 de octubre me diagnosticaron cáncer de mama. Es difícil, no es fácil. Pero me estoy cuidando”, manifestó.

Agregó que ya había empezado con el tratamiento de quimioterapia. “Me estoy tratando, cuidándome. Comencé la quimioterapia y me ha ido bien, como dicen los médicos. Pocas reacciones, algunas un poco aburridas también, pero seguimos adelante. Como la mayoría de las personas que se someten a quimioterapia, perdí gran parte de mi cabello”, dijo.

Acompañada por sus compañeros de trabajo, Ribeiro indicó que a a partir de la fecha aparecerá en las pantallas con un turbante. “Entonces, en este proceso en el camino hacia una cura, me veré así en la pantalla de GloboNews, con un turbante”.

Además, resaltó que con el uso de esa prenda quería enviar un mensaje. ”Desearía mucho que este pañuelo fuera para ti el recuerdo, menos de la enfermedad que estoy enfrentando y mucho más del hecho de que me estoy cuidando, haciendo lo mejor por mí. Y eso incluye estar aquí. Incluso con la guía de mis médicos, quienes destacaron que estar aquí trabajando también me ayuda”, comentó con la voz entrecortada.

A la vez, señaló que el resultado la tomó por sorpresa. Sin embargo, ahora se muestra fortalecida.

“Tengo cáncer, pero este cáncer nunca me tuvo. Esta es una hermosa manera de vivir cuántos días tenemos en esta loca vida. Dolores todos tenemos y siempre tendremos, pero que esos dolores nunca nos tengan “, afirmó al concluir su relato.

Hasta el momento, miles de personas le han mostrado su apoyo a través de las redes sociales.