China crea réplica de buque estadounidense para practicar tiro de misiles

El ejército de China ha construido una réplica de buque militar de Estados Unidos en una zona donde se realizan pruebas de tiro de misiles , según revelaron imágenes satelitales captadas por Maxar Techonologies. Dicha información fue revelada este domingo 7 de noviembre por la compañía y ha generado preocupación debido a que el país asiático ha estado mejorando su capacidad militar en los últimos años a medida que las tensiones se incrementan sobre el Mar de China Meridional, Taiwán y la supremacía en el Indo-Pacífico.

El prototipo se encuentran en un condado del desierto de Taklamakan, en la región noroeste de Xianjiang. El registro de imágenes muestra un boceto de barco de guerra en tamaño real y al menos dos destructores de la clase Arleigh Burke, de acuerdo a Reuters.

También se visualiza una especie de sistema ferroviario de seis metros de ancho con un objetivo del tamaño de un buque. Expertos aseguran que este dispositivo puede ser empleado para simular un barco en movimiento.

Un informe del Instituto Naval de Estados Unidos (USNI) afirmó que la maqueta es parte de un nuevo rango de objetivos desarrollado por el Ejército Popular de Liberación (EPL). Reveló, además, que la estructura se construyó por primera vez entre marzo y abril de 2019, y fue sometida a varias reconstrucciones posteriores.

Las imágenes no precisaron cuántos detalles se habían incluido en los objetivos aparentes, aunque el USNI identificó características en el destructor, incluidos sus embudos y sistemas de armas.

Tensión con Estados Unidos

La relación entre China y Estados Unidos ha sufrido declives debido a la intromisión de este último en Taiwán, amenazado por China para ser anexado por la fuerza. Mientras que los vuelos militares chinos han aumentado sustancialmente al suoreste de Taiwán, Washington ha estado proporcionando gran parte de su armamento a esta provincia —calificada como ‘rebelde’ por China— para defenderse.

Ante este escenario, el país asiático ha optado por mejorar su capacidad militar con énfasis en la lucha contra las fuerzas navales estadounidenses y otras que amenazan su poderío. En noviembre, el Pentágono comunicó sobre la situación de China y la preocupante expansión de su fuerza nuclear.

“Las capacidades y conceptos en evolución del EPL continúan fortaleciendo la capacidad de China para ‘luchar y ganar guerras’ contra un ‘enemigo fuerte’, un eufemismo probable para Estados Unidos”, indica el informe.