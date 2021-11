“Espeluznante”: una joven graba y denuncia al hombre que la acosó por meses en el gimnasio

Una joven grabó y denunció al hombre que la acosaba durante meses en una sede de la cadena de gimnasios Crunch Fitness, en Australia. Se trata de Chelsie Gleason, cuyo video testimonial lleva millones de compartidos en su cuenta de TikTok.

En las imágenes aparece entrenando con normalidad hasta que es intervenida por el agresor. “No conozco de nada a este tipo. Llevaba puestos los audífonos para tratar de ignorarlo”, contó Gleason, que describió al sujeto como “espeluznante”.

El video lleva más de 38 millones de visualizaciones en sus redes sociales. La joven ha recibido apoyo de miles de aficionados y deportistas tras su denuncia.

En un par de videos posteriores, Chelsie Gleason relata que, al principio, el acosador parecía una “persona cualquiera normal” que hablaba con el resto de usuarios del centro de entrenamiento. Para acercarse a ella, en un primer momento, le recomendó ejercicios y le daba consejos sobre cómo realizarlos.

“Después de semanas y semanas, todo se volvió aún más extraño. ¿Por qué me está molestando a mí si ya le he dicho que me deje en paz? No quiero tu ayuda, no necesito sus consejos, no le estoy pidiendo nada... Solo quiero que me deje en paz”, comentó.

En diálogo con Newsweek, la aficionada al deporte abundó que se topaba con su acosador de cuatro a cinco veces a la semana porque acudían en el mismo turno. Crunch Fitness prohibió el ingreso del sujeto tras la viralización del acto.

“Esto se intensificó hasta que él se enojó y me gritó, siguiéndome a diferentes áreas del gimnasio. Esta fue la primera vez que se me apareció en la cara”, añadió Gleason.

Los usuarios de TikTok han dejado mensajes de apoyo y la animan a tomar acciones contra el gimnasio. Chelsie Gleason comentó que, antes de publicar el video, habló con el personal del establecimiento, quienes ahora investigan al agresor, aún no identificado.

El hostigamiento o acoso sexual es una modalidad de violencia de género y una de las manifestaciones más frecuentes de abuso de poder. Mujeres libres de violencia, de la Universidad de San Martín de Porres, recomienda estos seis puntos si una mujer es víctima del mismo.

1. No quedarse callada, sino hacerlo público

2. Identificar al agresor

3. No sentir culpa

4. Buscar ayuda inmediata

5. Compartir la experiencia

6. Participar en campañas contra la violencia hacia la mujer y acoso.