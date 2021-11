Elecciones en Chile: Gabriel Boric, candidato izquierdista, contagiado de COVID-19

Por Patricia Nieto Mariño

A poco más de dos semanas de que se celebren las elecciones del próximo 21 de noviembre en Chile, el izquierdista Gabriel Boric -uno de los grandes favoritos- dio positivo para COVID-19, un anuncio que generó revuelo y llenó de interrogantes la carrera presidencial. “Estoy muy frustrado porque justo este momento es el tramo final. En la medida en que pueda estaré participando virtualmente en diferentes actividades”, afirmó el exlíder estudiantil, que deberá permanecer al menos 10 días en cuarentena.

La incertidumbre acecha sobre lo que resta de campaña, que finaliza el próximo 18 de noviembre: mientras que la participación de Boric en actividades presenciales queda totalmente descartada durante el aislamiento, no está claro todavía si el resto de candidatos podrá asistir a debates u otros eventos.

PUEDES VER: Puntos claves para entender el panorama político en Chile a semanas de sus elecciones

Tanto Yasna Provoste (centroizquierda) como Sebastián Sichel (derecha moderada oficialista) y Marco Henríquez Ominami (progresista) se realizaron una prueba PCR que resultó negativa, pero eso no les “libera” de cuarenta en el caso de que sean declarados contactos estrechos, afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris.

El ultraderechista José Antonio Kast, quien adelanta a Boric en algunas encuestas, le envió un mensaje de solidaridad, pero no concretó sus planes futuros. Tampoco lo hicieron Provoste, Henríquez Ominami o Eduardo Artés (un radical de izquierda con escasos apoyos), aunque se da por hecho que deberán aislarse también. El controvertido economista liberal Franco Parisi es el único que no se vio afectado, puesto que reside en Estados Unidos y todavía no ha regresado a Chile.

El ultraderechista Kast le envió un mensaje de solidaridad, pero no concretó sus planes futuros. Foto: EFE

“Estoy sano, tengo las tres vacunas. Cualquier tipo de virus que tenga Boric no me va a llegar, ni el biológico ni el ideológico, el político neoliberal”, afirmó Artés en redes sociales.

PUEDES VER: Conductora chilena asegura que se irá de su país si gana el derechista José Antonio Kast

Se confirmó que por el momento hay otros dos diputados contagiados. Ni ellos ni Boric podrán participar el 8 de noviembre en la votación que determinará si el juicio político contra el presidente Sebastián Piñera avanza al Senado.

La clave

Crisis. Estas elecciones son inciertas y cruciales, pues el próximo presidente tendrá que encauzar una fuerte crisis social e implementar la nueva Constitución.