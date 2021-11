Insólita referencia a los Simpson en el decisivo juicio al ‘hombre gato’

Hace una semana inició el juicio oral contra el ingeniero israelí Gilard Gil Pereg y hoy, miércoles 3 noviembre, se conocerá el veredicto del jurado popular que definirá si es culpable de los crímenes contra su madre y su tía o si es considerado inimputable al considerarse un gato .

Sin embargo, algo curioso ocurrió durante la exposición del abogado defensor, Maximiliano Legrand. El hombre de derecho utilizó un recurso poco común para referirse a los peritos, ya que comparó la situación con un ejemplo de la conocida serie animada ‘Los Simpson’.

“Hay dos tipos de profesionales, el doctor Hibbert y Nick Riviera, ¿quiénes quieren que nos traten?” , dijo Legrand, quien además procedió a mostrar imágenes de los personajes en su exposición.

El curioso comentario se ha viralizado en redes sociales.

La audiencia final

La audiencia inició después de las 8.30 a. m. con el alegato final del fiscal Fernando Guzzo, quien pidió al jurado que emita su veredicto de culpabilidad para ‘el hombre gato’, ya que cometió un asesinato con “plena consciencia de la criminalidad de sus actos”.

“ Nunca negamos que tiene una enfermedad, que padece una patología, pero no es inimputable” , afirmó el fiscal, según Infobae.

“Ni el maullido más fuerte puede acallar ni distorsionar la realidad de la humanidad del acusado y su juicio crítico al momento del hecho”, añadió.

Según Pereg, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados enterrados en su casa de Guaymallén, en Mendoza, en enero de 2019.

“Yo veo a mi madre que me habla en la cabeza. Me dice que está secuestrada en un lugar oscuro. Que mi vieja está muerta es mentira. No vi una foto, no vi nada. No sé donde están. La policía y la fiscalía ocultaron los cuerpos en mi terreno”, señaló el sujeto, quien insiste que su madre no está muerta.

‘El hombre gato’ es acusado de homicidio agravado por el vínculo de su madre, Pyrhia Saroussy, y homicidio simple por el uso de arma de fuego en el asesinato de su tía Lily. Se pide una pena de cadena perpetua. Sus abogados afirman que padece una condición psiquiátrica y piden la inimputabilidad.

“Me quieren culpar a la fuerza”: sus últimas palabras

Pereg se acercó al estrado y preguntó si querían hacerle preguntas, para luego reafirmar algunos puntos de sus declaraciones anteriores.