“No más bla, bla, bla”: Greta Thunberg critica a líderes mundiales que participan en cumbre climática

La activista Greta Thunberg denunció a los líderes mundiales por no actuar sobre el cambio climático a propósito de la cumbre COP26, que se celebra en Escocia.

Los representantes del Gobierno se han reunido en Glasgow para discutir temas ecológicos esta semana. Durante el primer día de la cumbre de la COP26, Thunberg, acompañada por otros activistas, dijo que los mandatarios no estaban haciendo lo suficiente para salvar al planeta del desastre.

“El cambio no va a venir de adentro. Eso no es liderazgo, esto sí es liderazgo (…) Decimos no más bla, bla, bla, no más explotación de las personas y del planeta”, expresó durante una manifestación en la ciudad donde se realiza la cumbre.

Thunberg llegó a Glasgow el último domingo en tren y participará en dos grandes protestas pautadas para esta semana.

Resumen del primer día de la COP26

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentran entre los que se reunieron en el evento en un intento por fomentar la cooperación internacional sobre el cambio climático.

Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, acusó a los países de “tratar la naturaleza como un retrete”, y advirtió sobre una inminente “catástrofe climática” .

El evento de la ONU ha sufrido nuevos reveses después de que se supiera que el presidente de China, Xi Jinping, solo presentará una declaración por escrito y no hablará de manera virtual.

Vladimir Putin, de Rusia, y Jair Bolsonaro, de Brasil, ambos a cargo de países con grandes contaminaciones, se han negado a asistir.

