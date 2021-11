Debate presidencial en Chile: sigue EN VIVO todos los pormenores, en pleno avance de Kast

Chile tendrá este lunes 1 de noviembre un nuevo debate presidencial a menos de un mes de las elecciones generales y un día después de que una encuesta ratificara al ultraderechista José Antonio Kast, con un 22,2% de preferencia, por delante del que hasta ahora es favorito, el izquierdista Gabriel Boric, quien obtendría un 17,4%.

Se trata de un debate presidencial convocado por la Universidad de Chile para las 7.00 p. m. (5.00 p. m. de Perú) con los siguientes ejes temáticos: educación e infancias; arte, cultura y patrimonio; y ciencia, innovación, desarrollo y sustentabilidad.

¿Dónde puedo ver EN VIVO y ONLINE el debate presidencial chile 2021?

El debate presidencial será transmitido por Cooperativa, Radio Universidad de Chile y por la Universidad de Chile TV en sus cuentas en Facebook y YouTube. Mientras que los medios Emol TV, T13 y 24 Horas se sumarán a la transmisión.

¿Qué candidatos van a participar en el debate?

Boric, la democristiana Yasna Provoste; el exministro Sebastián Sichel; el progresista Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, del movimiento de ultraizquierda Unión Patriótica, confirmaron su participación en el debate presidencial. Mientras que Kast y el economista liberal Franco Parisi no asistirán a la Universidad de Chile.

El debate presidencial en Chile tendrá a cinco de las siete personas que aspiran a liderar el país. Foto: Universidad de Chile

En Vivo: Debate presidencial en Chile 12:58 U de Chile se prepara para el debate La Universidad de Chile ultima los detalles para el debate presidencial. 12:56 Provoste ratifica participación en el debate La senadora Provoste ratificó que estará en el debate. 12:55 U de Chile invita al debate presidencial La Universidad de Chile invitó al debate presidencial de este lunes.

¿Por qué José Antonio Kast no participará del debate?

Oficialmente, el equipo de campaña de Kast no ha dado explicaciones, pero su ausencia rápidamente ha generado críticas en la campaña electoral. Especialmente, por parte de Boric, quien fue consultado al respecto.

“No es primera vez, los temas que no le acomodan pareciera no poder discutir el candidato José Antonio Kast”, dijo en transmisión de CNN Chile. “No lo hace en la universidad en materia de ciencia, innovación, tecnología y cultura porque esos temas no son prioritarios en su programa”.

¿Dónde será y quien organiza este debate presidencial?

El debate presidencial se realizará en la Universidad de Chile, dado que es el ente que organiza este evento.

Sergio Campos, Yasna Lewin, Paula Molina, Rodrigo Vergara, Patricio López, Jennifer Abate y Antonella Estévez serán los periodistas encargados de conducir el debate presidencial. Dos para cada bloque.

LR PODCAST: escucha el último episodio de Vuelta al Mundo