La “ira del mundo” será “incontenible” si la cumbre del clima fracasa, advierte Boris Johnson

“Si fracasamos, nuestros hijos no nos perdonarán. Nos juzgarán con amargura y tendrán razón”, expresó el primer ministro británico a los 120 jefes de Estado reunidos en la COP26.

“La COP26 no puede y no será el fin de la lucha contra el cambio climático (...), pero, aunque no sea el final, debe marcar el principio del fin”, manifestó Boris Johnson. Foto: EFE