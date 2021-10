Presidente de Bolivia: “Pensar en Perú es conectarnos al océano Pacífico, es ampliar el comercio”

El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó que lo que significa para su país su relación con el Perú. La declaración tuvo lugar durante un Gabinete Ministerial Binacional, evento que dio pie a la firma de diversos acuerdos entre los dos países con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus respectivos ciudadanos.

“Pensar en Perú es conectarnos al océano Pacífico, es proyectar y ampliar el comercio por el puerto de Ilo, es trabajar juntos en las comunicaciones de quinta generación” , destacó el mandatario boliviano en su discurso en la Casa Grande del Pueblo, sede de su Gobierno.

En ese sentido, sostuvo que la “extensa densidad geográfica” que comparten los dos países es uno de los “componentes más importantes” de la política exterior. También recordó que, durante el presente año, ambas naciones cumplieron 195 años del momento en que establecieron relaciones diplomáticas.

En ese sentido, los presidentes Luis Arce y Pedro Castillo pactaron una agenda de trabajo que se centrará en la protección y conservación de los espacios naturales compartidos por los territorios de los dos países , como se da con el lago Titicaca, y el desarrollo y atención a los pueblos fronterizos.

Al término del encuentro, los mandatarios dichas naciones firmaron la Declaración Conjunta Presidencial. Por su parte, los ministros de Estado de ambas naciones suscribieron 10 acuerdos bilaterales con compromisos en diferentes sectores, entre ellos Energía y Minas, para la comercialización de gas de Bolivia en el sur del Perú.

Próximo encuentro será en Cajamarca

Pedro Castillo comunicó este sábado 30 de octubre que el próximo encuentro entre los gabinetes ministeriales de Perú-Bolivia se desarrollará en la región Cajamarca y que llevará el nombre del inca Atahualpa. El jefe de Estado dio el anuncio en la ceremonia de clausura del VI Gabinete Binacional y luego de suscribir la Declaración Conjunta entre ambos países con su homólogo de la nación altiplánica, Luis Arce Catacora.