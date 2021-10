La reina Isabel II canceló sus reuniones presenciales debido a consultas médicas importantes

Las visitas oficiales de la reina Isabel II de Inglaterra han quedado suspendidas durante las próximas dos semanas, al igual que su asistencia a actos presenciales, según informó este sábado 30 de octubre el Palacio de Buckingham.

Esta decisión fue tomada luego de una incisiva evaluación médica realizada a la monarca. Los doctores recomendaron que mantenga reposo durante 14 días más; sin embargo, podrá continuar con la realización de trabajos de escritorio, incluyendo diversas conferencias por la plataforma Zoom. Los galenos sí prohibieron cualquier actividad que involucre su movilización o un esfuerzo mayor.

Debido a esta sorpresiva decisión, la reina Isabel, de 95 años, no podrá asistir al Festival of Remembrance, llevado a cabo el próximo sábado 13 de noviembre en el Royal Albert Hall; no obstante, ha insistido en estar presente en el National Service of Remembrance el domingo 14 de noviembre.

PUEDES VER La reina Isabel II renuncia a participar en la COP26 por asunto médico

Días atrás, la figura real fue trasladada al hospital privado King Edward VII de Londres para realizarse exámenes generales, cuyos resultados no han trascendido. Asimismo, permaneció también hospitalizada durante una noche por prevención.

El viernes 29 de octubre grabó su discurso para la COP26 (United Nations Climate Change Conference), que se trasmitirá a los delegados la próxima semana.

Isabel II pasa por primera vez en ocho años una noche en el hospital

La soberana, que cumplirá 70 años frente a la monarquía de Reino Unido en el 2022, tuvo que ser recluida en el hospital King Edward VII, en el centro de Londres, luego de haber sospechas sobre su estado de salud a raíz de la suspensión de una visita de 48 horas a Irlanda del Norte.

PUEDES VER Isabel II pasa la noche en un hospital por primera vez en ocho años

La reina Isabel II fue hospitalizada durante la noche del último miércoles. Foto: composición LR / Gerson Cardoso