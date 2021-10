Trabajadora sexual y hombre con parálisis cerebral buscan normalizar sexo con discapacidades

Una trabajadora sexual y su cliente, un hombre que tiene parálisis cerebral, se han convertido en noticia en Australia por una campaña en redes sociales con la cual tratan de romper el estigma en torno al sexo que incluya a personas con discapacidades. Así, buscan animar a la sociedad para que sea más comprensiva y de mente abierta.

Gavin Thorneycroft, de 32 años, requirió los servicios de Olive Pearl (30) hace siete meses y desde entonces se ha erigido en uno de sus clientes frecuentes. El jueves 28 de octubre brindaron mayores detalles al medio británico Metro.

“Gavin es solo un chico normal, con los mismos deseos sexuales que otras personas”, declaró Pearl. “Cuando paso tiempo con él, no lo veo diferente a ningún otro cliente. Solo tenemos que ser un poco inventivos con nuestras posiciones para asegurarnos de que sea cómodo para él, el ‘swing’ sexual es genial para eso”.

Como Thorneycroft no puede caminar, la pareja emplea creativos métodos para sus encuentro sexuales, entre ellos un columpio.

“Me siento privilegiada de que Gavin confíe en mí lo suficiente como para satisfacer sexualmente sus necesidades. Ahora somos buenos amigos y siempre nos divertimos juntos”, afirmó la mujer.

Pearl, originaria de Alemania, manifestó que es importante comprender la necesidad de cualquier persona, sin importar que tenga una discapacidad. Es cuestión de “hacer las cosas de manera un poco diferentes”, insistió.

“Todo lo que se necesita es algo de tiempo para escuchar y un poco de creatividad en el dormitorio para hacer que la magia suceda y sea agradable para todos. Me encanta saber y ver que Gavin se siente satisfecho y feliz”, añadió.

Thorneycroft, por su parte, señaló que ella “es increíblemente respetuosa”, por lo cual tienen una “excelente química”. Consideró que “las personas con discapacidad no deberían sentirse avergonzadas de tener relaciones sexuales”, dado que es algo “totalmente normal”.

“Siempre es increíblemente respetuosa. Tener relaciones sexuales me hace sentir normal, pero fue difícil encontrar una trabajadora sexual como ella. El hecho de que sea discapacitado no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas sanas”, dijo.

Ahora esta historia sobresale en Australia, donde uno de sus videos en TikTok ha acumulado más de 967.000 visualizaciones.