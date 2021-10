“Soy un constituyente, delincuente es el presidente”: diputado de Chile canta en pleno Congreso

Con un discurso lúdico en el que citó hasta a Chayanne, el constituyente chileno Nicolás Nuñez, del partido Apruebo Dignidad, dijo que cree “firmemente en la vía institucional” para realizar cambios, también llamó a “no pasar la máquina” dentro de la Convención Constitucional y arremetió contra el presidente Sebastián Piñera.

“Tenía un discurso preparado, un discurso bien lindo, pero la verdad es que ya han hablado 20 personas, entonces he tenido que ir borrando de mi discurso ciertas cosas. Y al final no me quedó nada, así que ya no tengo discurso”, inició su intervención este miércoles 27 de octubre.

Después de enumerar algunos de los temas que habían tratado sus compañeros, sacó la guitarra y comenzó a cantar: “Yo soy un constituyente, [Elisa] Loncón nuestra presidente [...] Yo soy un constituyente, solo es un poco imprudente”.

“Yo soy un constituyente, el delincuente es el presidente”, concluyó la canción. De este modo, Nicolás Núñez arrancó los aplausos y las risas de los presentes ante diferentes referencias a otros políticos.

El proceso constituyente de Chile se planteó como la vía política para paliar la mayor crisis social en los últimos 31 años de democracia, que comenzó con masivas manifestaciones en 2019.

Miles de personas coparon las calles durante más de un año para reivindicar un modelo socioeconómico más justo que terminara con las fuertes desigualdades del país y que garantizara servicios básicos como la salud, las pensiones o la educación.

Durante la pandemia, las manifestaciones se tomaron un paréntesis por las fuertes restricciones y toques de queda, pero muchos expertos coinciden en que la crisis social continúa.

El último lunes 18 de octubre, fecha que coincide con el segundo aniversario del inicio de las revueltas, se volvieron a convocar manifestaciones pacíficas, pero también se registraron desmanes y actos vandálicos con saqueos e incendios en varios puntos de país.

En caso de aprobarse en un plebiscito de salida, la nueva constitución chilena sustituiría a la actual, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y vista por gran parte de la sociedad como el origen de las graves desigualdades del país.

Con información de EFE.