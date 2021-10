Dinosaurio sube al estrado de la ONU para exigir a los humanos que no se extingan

Al estrado de conferencias de la ONU han llegado reconocidos personajes de todo el mundo, como la activista ambiental Greta Thunberg y la famosa banda surcoreana BTS. Sin embargo, en esta oportunidad y gracias a la tecnología, pudo presentarse a dar su discurso el dinosaurio Frankie.

Este personaje fue parte de una nueva estrategia para crear conciencia sobre la crisis climática que continúa avanzando en todo el mundo. El dinosaurio apareció de manera virtual en el hemiciclo de la Asamblea General y expresó su preocupación por una posible extinción de la raza humana.

“Les tengo que decir, y pensarán que es obvio, que extinguirse es algo malo. Pero ¿y extinguirse a uno mismo? En 70 millones de años es la cosa más ridícula que he escuchado jamás”, señaló Frankie durante su discurso.

La campaña mostró a los presentes en la asamblea de la ONU asombrados no solo por el discurso, sino por la forma en la que este fue dado. El dinosaurio no se calló nada y les dijo: “Por lo menos, nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa?”, en referencia a que su especie no tuvo opción, ya que este episodio acabó con ellos.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo que estuvo detrás de esta estrategia, aseguró en un informe previo que al menos 432.000 millones de dólares se gastan anualmente para subsidiar fuentes de energía que terminan por contaminar la atmósfera y, por consiguiente, genera daño en la humanidad.