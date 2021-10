“La mejor jefa del mundo”: regaló 10.000 dólares a sus empleados y un pasaje a cualquier parte del mundo

Sara Blakely, la CEO de una compañía Spanx, de los Estados Unidos, ha sido considerada como “la mejor jefa del mundo” luego de que regalara a sus 500 empleados unos 10.000 dólares por persona y dos tickets de avión para viajar en primera clase a cualquier lugar del mundo.

Blakely festejó junto a sus empleados la venta de acciones de su empresa, fundada hace 20 años, al gigante Blacktone. Ahora la compañía aumentó su valor en 1.200 millones de dólares .

Spanx es una línea de fajas modeladoras que desbancó a grandes marcas internacionales en la industria. Su precio económico y sus variados modelos fueron sus principales atractivos que cautivaron la atención de famosos como Gwyneth Paltrow, a la curvilínea Kim Kardashian, pasando por Beyoncé, Julia Roberts o Eva Longoria.

El video en el que Sara Blakely anuncia los increíbles regalos se hizo viral a través de las redes sociales. En este, se puede ver que algunos empleados lloran de la emoción.

PUEDES VER Unas 150 personas son detenidas en megaoperativo contra la Dark web

“Comencé esta empresa sin experiencia comercial y con muy poco dinero, pero me preocupaba más por el cliente y eso me dio el valor para lanzar la empresa”, dijo la CEO a través de un comunicado.

La nueva inyección de capital permitirá a Spanx aumentar su presencia digital y expandir su marca , así como sus variados productos.

La empresa Spanx inició hace 20 años. Sara lo había tomado como un negocio secundario mientras vendía máquinas de fax. En ese momento, aprovechó en invertir 5.000 dólares en su incipiente compañía.

En 2012, Sara Blakely fue considerada por la prestigiosa revista Forbes como la multimillonaria más joven que se desarrolló así misma. En aquel entonces, llamó a más mujeres a participar dentro de la empresa.

Según los medios de Estados Unidos, el verano pasado, Forbes redujo su valoración estimada de Spanx a 540 millones de dólares, por debajo de los US$ 1.000 millones en 2012. Los ingresos anuales de la compañía flotaron alrededor de 300 millones a 400 millones de dólares en junio, según The New York Times , apenas por encima de sus ventas de hace una década.