Falta poco para que se estrene la nueva película de Marvel y Sony, Spider-Man: No way home, y aún no se sabe que pasará con las películas siguientes de este superhéroe. Sin embargo, Sony planea seguir sacando provecho de los derechos del arácnido y hace unos días la productora anunció un par de fechas de estrenos de nuevas películas basadas en los cómics de Marvel.

Según informa el reportero Aaron Couch, de The Hollywood Reporter, “Sony ha agregado dos películas de Marvel sin título a su calendario: el 23 de junio de 2023 y el 6 de octubre de 2023″.

¿Cuáles son las dos películas que Sony agregó?

Ahora que Sony tiene un acuerdo con Disney, la productora cinematográfica tiene preparados varios títulos con más personajes de Marvel que podrían entrar de manera oficial en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Hasta la fecha no se ha confirmado cuáles serían las películas que se estrenaran este 2023, pero el estudio ya estaría manejando proyectos de personajes que aparecen en las historias de Spider-Man como la cinta dirigida por Olivia Wilde, Spider-Woman, la película enfocada en Madame Web, una anciana mutante preincognita, e incluso Jackpot, que es el nombre en clave compartido por dos superheroínas ficticias, Sara Ehret y Alana Jobson. Pero por el momento son solo suposiciones.

jackpot y madame web

Kraven el Cazador

Por ahora se desconoce qué películas serán lanzadas en esas fechas. Lo que sí sabemos es que Sony planea estrenar la película de Kraven el cazador encabezada por Aaron Taylor-Johnson en enero de 2023.