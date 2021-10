COVID-19: Reino Unido detecta descendiente de variante Delta que podría ser más contagiosa

El Gobierno británico confirmó este martes que está siguiendo muy de cerca la aparición de una descendiente de la variante Delta del coronavirus. Según un informe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, publicado el pasado viernes, esta descendiente, designada como AY.4.2, se está expandiendo en Inglaterra y podría ser entre un 10% y un 15% más transmisible que la Delta, la cual ya es el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2.

Esta nueva descendiente de la variante Delta (B.1.167.2) tiene dos mutaciones características en la proteína S, que son la Y145H y la A222V, las cuales podrían ofrecer al virus ventajas para sobrevivir, lo cual podría convertirla en la variante más infecciosa desde que comenzó la pandemia, según lo explica el profesor Francois Balloux, director del Instituto de Genética del University College London, para la Science Media Center.

“Pero debemos ser precavidos en estos momentos. El Reino Unido es el único país en el que ha despegado de esta manera y no descartaría aún que su crecimiento se deba a un evento demográfico fortuito”, preciso Balloux. De la misma forma, Ravi Gupta, profesor de Microbiología Clínica en la Universidad de Cambridge, explicó al diario británico The Guardian que estas mutaciones no son motivo de especial preocupación. “A222V se ha visto en otros linajes de Delta. No tiene un efecto muy grande sobre el virus”, indicó Gupta.

La COVID-19 ha tenido varias variantes que han impulsado grandes aumentos en el número de casos, como la variante Alpha, que jugó un papel clave en el incremento de los contagios el pasado inverno de Europa, así como la variante Delta, que fue descubierta en India y ahora posee la mayoría de los casos en nuestro país.