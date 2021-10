Meseras de Hooters se quejan del nuevo uniforme que parece ropa interior

Por medio de sus cuentas de TikTok, algunas meseras de la cadena de restaurantes Hooters criticaron los nuevos shorts del uniforme. La prenda es tan corta que se asemeja a una ropa interior, así lo describió una de las operarias en un video de la red social: “Amo mi empleo, pero no amo usar ropa interior para trabajar” .

Kristen Songer, una de las trabajadoras, dijo que los nuevos shorts son demasiado reveladores. Esta crítica también se hizo escuchar en la popular red social, donde sus demás compañeras señalaron que la ropa es demasiado corta y que no les cubre nada del cuerpo, lo que consideran sexista. En Hooters, que es un bar de corte familiar, las meseras visten uniformes sin mangas y shorts, pero esta vez, afirman, son muy pequeños.

“Entonces, Hooters consiguió nuevas bragas, me refiero a shorts” , dijo en redes una usuaria que es parte del personal de la cadena de restaurantes.

En un comunicado, la cadena explicó que su grupo se divide en dos marcas: The Original Hooters Group —con 25 locaciones en distintos puntos de EE. UU. y el mundo— y Hooters of America. De acuerdo con la NBC, el cambio de uniforme ocurrió como parte de una colaboración con Hooters Girls solo en algunos restaurantes de Texas, es decir, en la segunda marca. “Estos uniformes se han usado por meses en diferentes mercados de Texas y han recibido reseñas abrumadoramente favorables tanto de las chicas Hooters como de los clientes”, indica la empresa. Por su parte, The Original Hooters aseguró que no tiene pensado cambiar sus tradicionales uniformes.

Tras el aumento de las críticas

Pese a que Hooters of America sostiene que el uso del nuevo atuendo persigue un fin de empoderamiento — “Nos emociona ver una tendencia nacional en favor de la autoexpresión y la inclusividad que es un buen augurio para nuestro mercado. Trabajamos continuamente con las chicas de Hooters para renovar y actualizar la imagen de nuestras embajadoras de marca y para empoderarlas, para que se sientan lo mejor posible en su trabajo” , han puntualizado—, los comentarios polémicos no han cesado. Como respuesta, la cadena ha indicado que las meseras tendrán la opción de determinar qué tipo de shorts usar.

Pero no se trata de la única decisión que ha levantado las críticas de las trabajadoras y del público, ya que también existen reglas de apariencia en el restaurante: es obligatorio usar maquillaje, sonreír todo el tiempo y portar las zapatillas totalmente blancas.