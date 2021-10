Una oficial de Policía mata a la novia de su expareja en Nueva York

El diario Daily News ha revelado que Yvonne Wu, de 31 años, una oficial del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, habría sido la asesina de Jamie Liang, la pareja de su exnovia Li, a quien le disparó el último miércoles 13 de octubre en Brooklyn. El medio agregó que también descargó balas sobre su expareja.

Según las declaraciones de algunos conocidos, Wu no superó la separación con su ex novia Li, con quien habría terminado la relación tres semanas atrás. El diario señala que Wu decidió ir a donde Li vivía, pero ella no se encontraba en casa, por lo que entró al domicilio y la esperó. Jamie Ling llegó junto a Li y halló a Wu sentada en la cama, segundos después, disparó contra ambas mujeres y se fue creyendo que las dos estaban sin vida.

Wu se entregó a la policía horas más tarde; Li y Jamie aún estaban vivas. Li, aún herida, pudo llamar al Servicio de emergencias y pedir una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, ambas seguían vivas; sin embargo, Liang murió al llegar al hospital. La policía ha informado que Li, quien recibió un tiro en el pecho, tiene afectados sus pulmones y arterias a causa de la bala.

La Policía agregó que Wu hizo uso de un arma Glock-19, la cual estaba fuera de servicio. Asimismo, la Oficina de Investigación Especial de la Fiscal General de Nueva York abrió una investigación acerca de la muerte de Jamie Liang y acusó a Wu de homicidio e intento de asesinato.