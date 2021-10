“Esperamos que Perú no pretenda ignorar la realidad de Venezuela”, afirma comisionado

El opositor Julio Borges, quien fue designado por Juan Guaidó como comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, se expresó el viernes 15 de octubre en contra de la decisión del Perú de reconocer oficialmente a Nicolás Maduro como mandatario legítimo del país caribeño.

A través de Twitter, los Gobiernos de ambas naciones confirmaron que retomarán sus relaciones diplomáticas al más alto nivel al haber designado y aceptado a sus nuevos embajadores en Caracas y Lima.

“Lamentamos profundamente esta decisión. El Perú ha sido un aliado para la defensa de la democracia en Venezuela y ha denunciado enérgicamente la sistemática violación de DD. HH. en nuestro país en distintos foros internacionales”, expresó Borges.

Mediante un comunicado oficial, opinó que la severa crisis venezolana “solo se resolverá el día en que nuestro país vuelva a la democracia y exista un verdadero cambio político en Venezuela que pasa por elecciones presidenciales libres, transparentes y justas”.

Comunicado del comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del Gobierno interino de Juan Guaidó. Foto: captura Twitter

“Esperamos que el Gobierno peruano no pretenda ignorar políticamente la realidad de Venezuela bajo el pretexto de ‘no inmiscuirse en asuntos internos’”, añadió el comisionado presidencial.

La Cancillería anunció que Venezuela otorgó “el beneplácito de estilo” a la designación de Richard Fredy Rojas García como nuevo embajador peruano en Caracas.

A su vez, Perú extendió “el beneplácito correspondiente” a la designación de Alexander Gabriel Yánez Deleuze como nuevo embajador de Venezuela en Lima.

Con estas designaciones, ambos países ponen fin a más de cuatro años sin embajadores, ya que Perú retiró a su representante en Caracas en marzo de 2017 y expulsó al venezolano en agosto de ese año, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

El gabinete de Kuczynski solo mantuvo las relaciones a nivel consular y promovió las acciones del Grupo de Lima, mientras apoyó el ingreso de migrantes venezolanos a su país, que actualmente acoge a más de 1,2 millones.

“El cambio de posición del Perú con respecto a Venezuela le da la espalda no solo a las víctimas de estos actos, sino también al más de millón de migrantes venezolanos que a partir de este momento no podrán ser atendidos con trámites que se han emitido de manera gratuita por la legítima misión diplomática, ya que el consulado del régimen cobra montos exorbitantes que no pueden ser costeados por muchos de nuestros compatriotas”, dijo Borges.

En septiembre pasado Maduro reveló una reunión secreta con el presidente Pedro Castillo, en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México, donde el líder chavista le propuso impulsar el Plan Vuelta a la Patria.

Sobre esto se refirió puntualmente Borges y le advirtió a las autoridades peruanas que la “crisis no se resolverá con vuelos de repatriación ni acuerdos parciales con el régimen de Maduro”.

Con información de EFE