¿Quién es Alexander Yánez Deleuze, el nuevo embajador de Venezuela en Perú?

La tarde de este viernes 15 de octubre, el Ministerio de Relaciones de Exteriores aunció que otrogó el beneplácito al representante diplomático del Gobierno de Nicolás Maduro, Alexander Gabriel Yánez Deleuze, como nuevo embajador de Venezuela en Perú.

Asimismo, la Cancillería informó por medio de un hilo de Twitter sobre la designación de Richard Fredy Rojas García como nuevo embajador del Perú en Venezuela.

Tuit de Cancillería.

Yánez ha ocupado cargos diplomáticos en el pasado. En 2014, se desempeñó como viceministro para América Latina y el Caribe adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. También fue embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela ante la República del Perú.

En 2020, el presidente de Bolivia, Luis Arce, recibió las cartas credenciales de Yánez como embajador de Venezuela en ese país. “Restauramos las relaciones bilaterales para estrechar lazos estratégicos por el bien de nuestros pueblos”, escribió el mandatario en redes sociales.

Yánez se desempeñó como embajador de Venezuela en Bolivia a finales de 2020. Foto: @LuchoXBolivia/Twitter

Ante la nueva designación que ha recibido el beneplácito del Gobierno peruano, el aún embajador de Venezuela en Perú, Carlos Scull, lamentó lo sucedido.

“Yo les comuniqué que lamentábamos esa decisión porque para nosotros estar de lado de Nicolás Maduro es estar de lado del opresor y no del oprimido, es estar de lado del victimario y no de las víctimas. Yo digo esto porque el Perú ha sido una voz muy enérgica desde que solicitó que se respeten los derechos humanos de los venezolanos”, expresó Scull, a quien aún no le han solicitado las credenciales como embajador.

Ante la llegada de más de un millón de venezolanos al Perú, Scull, designado por Juan Guaidó, precisó que como misión diplomática venían realizando una serie de trámites gratuitos para sus connacionales, pero cuando llegue el momento de entregar las credenciales “quedarían desamparados” en nuestro país. Esto contrastaría con lo que ofrece el Consulado de Maduro en Lima, que realiza ciertas gestiones por un costo que puede variar entre los 50 y 100 dólares.