Menstruación digna: ¿en qué consiste el primer subsidio menstrual en Colombia?

En Colombia se acaba de lanzar el primer subsidio menstrual, con el objetivo de que todas las mujeres tengan una menstruación digna . Un total de 312.000 colombianas no tienen acceso a un inodoro seguro, limpio y privado. De ellas, el 15% tiene barreras económicas para atender la menstruación, según la encuesta Pulso Social del Dane.

Frente a este panorama, en el país se lanzó el primer Subsidio Menstrual, impulsado por la caja de compensación antioqueña Comfama, que busca abrir una conversación pública alrededor de una menstruación digna mientras acompaña a mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes en este proceso, informa el espectador.

PUEDES VER: Con celebración masiva festejan el regreso de un perro que estuvo perdido durante una semana

Para Confama, este subsidio representa un “compromiso claro con la dignidad, la comprensión holística y el reconocimiento de la menstruación como un asunto social, político y cultural. Reconocemos que se menstrúa distinto según el contexto social, y que este ciclo natural en millones de cuerpos ha sido silenciado por muchos años ”, resaltaron.

Por eso, durante la primera fase de este proyecto acompañarán a 2.700 niñas, adolescentes y personas menstruantes entre los 12 y los 18 años a conocer y resignificar la menstruación. Además, podrán acceder a productos como copas, toallas reutilizables y calzones absorbentes para gestionar de forma segura su menstruación, así como a talleres pedagógicos.

Mira el video:

PUEDES VER: Colombia deberá mejorar la protección a víctimas de trata luego de fallo a favor de migrante

¿Cómo acceder al subsidio menstrual en Colombia?

Según la categoría de afiliación y el producto de gestión menstrual, Confama subsidiará el siguiente valor en los productos:

Copa menstrual: para afiliados TA y TB, subsidio hasta del 76%.

Calzones absorbentes: para afiliados TA y TB, subsidio hasta del 79%.

Toallas reutilizables: para afiliados TA y TB, subsidio hasta del 79%.

Para afiliados TC, el beneficio será el descuento adicional otorgado por el aliado, que va del 10% hasta el 35% en los elementos de gestión menstrual.

El bono solo aplica para la compra de productos de gestión menstrual, es decir, copas, calzones absorbentes y toallas reutilizables e irá hasta el 14 de abril de 2022, reporta la FM.

El afiliado/afiliada deberá ingresas al portal de La Tiquetera para generar su bono, previa validación de afiliación. Solo se entregará un bono por afiliado.

Asimismo, las personas afiliadas que generen bono para copa menstrual deberán esperar 7 años para acceder nuevamente al subsidio. Y las que lo generen para calzones absorbentes o toallas reutilizables, tres meses.

Menstruar tiene implicaciones sociales, económicas y culturales que muchas veces suelen ser invisibles por ser, aún hoy en día, considerado un tabú. Foto: bluradio

PUEDES VER: Ambulancia atropella a un anciano de 85 años y lo deja tirado en Colombia

Desde que fecha se pone en marcha el subsidio

Según Comfama, estos subsidios se entregarán a manera de bono y podrán ser generados desde el 1 de noviembre hasta el 14 de abril del 2022 y redimidos hasta un mes después de su generación.

Estadística: dura realidad

De acuerdo al Sistema Integrado Digital, en agosto de 2021, 683.000 mujeres en el país no pudieron acceder a elementos higiénicos debido a problemas económicos. Entre las zonas más afectadas están los municipios de Bello, Girardota y Barbosa en Antioquia.

Asimismo, 82.700 mujeres del país, para mayo de este año, usaron papel periódico, ropa vieja o trapos para gestionar la menstruación .

En Colombia se acaba de lanzar el primer subsidio menstrual, con el objetivo de que todas las mujeres tengan una menstruación digna. Foto: Twitter

Cinco mitos y verdades sobre la menstruación

Todos los ciclos menstruales son iguales: FALSO

Un ciclo menstrual normal dura entre tres y cinco días, con una periodicidad de entre 28 y 30 días, pero se encuentran mujeres con ciclos más largo, sobre todo mujeres jóvenes. Con el paso de los años, es normal que los ciclos se vayan acortando hasta 25-26 días.

La sangre se coagula dentro del cuerpo si te bañas mientras menstrúas. FALSO

Lo único que sucede es que, debido al cambio de temperatura, el sangrado disminuye unos minutos, pero esto se debe a la contracción de los vasos sanguíneos y a que, en el agua, la atracción gravitacional no es tan fuerte.

Si un mes no te viene la regla, se te queda dentro retenido, no te limpias y es malo: FALSO

Si un mes no viene la regla o la mujer pasa varios meses sin tenerla por algún tratamiento que esté recibiendo, no pasa nada. La sangre no se queda retenida.

Es malo tener relaciones sexuales con la menstruación: FALSO

La regla no debe impedir disfrutar de las relaciones sexuales. No hay ningún problema por tenerlas.

Si tienes periodos irregulares te costará quedarte embarazada: FALSO

Esto solo va de la mano en algunos casos. En la mayoría, la mujer podrá quedarse embarazada sin problema.