“Somos swingers”: mujer consiente que su esposo tenga intimidad con su mamá y hermana

Por estos días, una historia que llega desde Estados Unidos ha generado la atención de las personas. Una influencer ha dejado de lado la monogamia y la exclusividad emocional y sexual con su pareja, que suele predominar en distintos tipos de sociedades, para ser partícipe y disfrutar de una relación abierta.

Esta es la historia de Madi Brooks, de 19 años de edad, quien desde su cuenta social de TikTok narró una singular situación. Según la joven, cada vez que “no está de humor” para tener relaciones sexuales con su pareja deja que este se “divierta” con su hermana y su madre .

La estadounidense, quien cuenta con más de 200.000 seguidores en la aplicación de videos y se desempeña como docente, según señalaron medios locales, aclaró sin tapujos que lleva una vida swinger, en la que permite que su pareja sentimental se acueste con otras personas, incluso familiares.

Madi Brooks junto a su madre. La historia de esta familia ha sorprendido después de que revelen sus íntimos secretos. Foto: Madi Brooks/TikTok

“Mi madre y yo somos swingers. Es genial, ¿sabes por qué? Porque, cuando no tengo ganas, mi mamá se puede ocupar de mi esposo. Dejo que mi marido la tenga un par de veces a la semana”, afirmó la mujer en un video.

Brooks, sin embargo, no solo menciona a su madre, sino que también a su hermana. De esta manera, estos miembros familiares juegan un papel con dinámica inusual. “¿Quieres saber cómo mantengo feliz a mi pareja? Dejo que él y mi hermana jueguen”, dijo desafiante la mujer.

En medio de la crítica: Madi Brooks señaló que existe una relación abierta entre integrantes de su familia con su esposo. Foto: Madi Brooks/TikTok

Los videos, alguno supera los ocho millones de vistas, han dejado desconcertados a muchos usuarios de TikTok. “¿Cómo se inició esa conversación?”, señaló uno. En tanto otro dijo: “No sé cómo alguien podría compartir, pero es tu vida”.

Tipos de pareja: swinger o poliamor

En las relaciones de pareja no solo existen las parejas monógamas, en la actualidad se encuentran diversas formas de vincularse dependiendo de la preferencia y libertad de cada persona.

Swingers es una práctica sexual que consiste en realizar intercambios de parejas. Es decir, una pareja establecida se pone de acuerdo con otra para tener encuentros sexuales. Dichos actos son realizados siempre en presencia y con la participación en el mismo momento y lugar de todos los miembros de cada pareja.

“Cada pareja swinger decide hasta donde lleva o no la relación, siempre de mutuo acuerdo entre los dos y los terceros implicados, con el máximo respeto a los límites establecidos previamente entre los que participan en ese encuentro sexual”, señala el portal terapeuta Mundo Psicólogos.

En el caso del poliamor, existen los lazos afectivos, a diferencia de otras relaciones abiertas. Es un compromiso ético, amoroso y de cuidado con varias parejas a la vez con el conocimiento de todas las partes implicadas , indica la sexóloga Karla Barrios de la fundación Mandala.

“No es una cuestión de aprovecharse de las otras personas para sacar ventaja, no es descuido, no es intercambio de pareja, no es orgía, no es mentira ni ocultamiento, no es un juego de poder donde uno puede y el otro no. El poliamor tiene que ver con el cuidado, el amor, la ética, con proteger a todos, no engañar, hacer acuerdos”, agrega Barrios con respecto al tema.