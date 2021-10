Dólar blue hoy: ¿cuál es el precio para este viernes 15 de octubre en Argentina?

Para el viernes 15 de octubre de 2021, el dólar blue cotiza a US$ 181,50 para la compra y US$ 185,50 para la venta. El precio de este dólar paralelo, a pesar de sus variaciones diarias, sigue cerca de su precio más alto del año (US$ 187,5), el cual fue registrado el último miércoles, según comunicó el Banco de la Nación de Argentina.

El precio del dólar blue, a pesar de sus variaciones diarias, continúa cerca de su precio más alto del año (US$ 187,5), el cual fue registrado el último miércoles. El valor es, por lo general, mayor a la cotización del dólar oficial y la brecha suele ampliarse a medida que aumenta el control de cambios.

La cotización del dólar informal se da cuando el presidente Alberto Fernández espera recuperar la confianza y liderazgo dentro de su partido y en su nación. En medio de este contexto, el mandatario viene manteniendo reuniones con sectores empresariales importantes de su nación, que tienen como tema la Argentina poselecciones de las PASO y sobre el FMI.

Argentina celebrará en noviembre elecciones parlamentarias sumida en una dura recesión que se vio agravada por la pandemia de la COVID-19. En 2020, la economía se contrajo 9,9%, pero muestra signos de recuperación al crecer 9,5% entre enero y mayo en la comparación interanual, según datos oficiales.

En un contexto de escasez de divisas, sin acceso a los mercados de crédito, y con alta liquidez de pesos por la emisión monetaria, Argentina mantiene desde hace dos años un férreo control de cambio y de capitales.

Además, se encuentra en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo programa crediticio que reemplace el suscrito en 2018, por el cual debe reembolsar unos 44.000 millones de dólares en los próximos años.

Precio del dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a US$ 98,65 para la compra y US$ 104,65 para la venta este 15 de octubre, según el Banco de la Nación de Argentina. Su valor no ha tenido mucha variación en lo que va de la semana.

El dólar oficial es el que se liquida según la cotización del Gobierno argentino. Está exento del 30% de recargo relacionado con el Impuesto PAIS, implementado en diciembre del 2019 por cinco periodos fiscales.

Precio del dólar turista para hoy

El dólar turista no es una cotización establecida, sino que deriva de la tasación del dólar oficial junto con los impuestos añadidos (30% del Impuesto PAIS + 35% de recargo).

De esa manera, el dólar turista para hoy, viernes 15 de octubre, alcanzó la cifra de US$ 127,73 para la compra y US$ $135.53 para la venta.

¿Por qué se llama dólar blue?

El dólar blue es el que suele tener un valor más alto que el oficial. Una explicación sobre su denominación indica que se llama así porque en inglés (blue), además de nombrar al color azul, remite a algo oscuro.

Otra teoría lo vincula con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como blue chips. También lo relacionan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.

¿Dónde comprar el dólar blue?

La cotización del dólar blue para la compra y para la venta surge de los precios de oferta y demanda de compradores y vendedores que operan en el mercado negro a través de las casas de cambio no autorizadas por el Banco Central para operar en cambios denominadas “cuevas”.

Por ejemplo cuando se desea realizar una compra de dólar blue se concurre o se contacta a una cueva y se pide el precio o cotización de tal. Actualmente algunas cuevas o arbolitos (como se conoce a las personas que venden dólar blue en la calle Florida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) operan por celular y por WhatsApp.