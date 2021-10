Dios me perdonará: Víctor, primera persona sin enfermedad terminal en obtener eutanasia

Víctor Escobar, natural de Cali, al oeste de Colombia, lleva luchando dos años por obtener la eutanasia ante los intensos dolores y sufrimiento que padece. Sin embargo, tras reunirse con el comité científico que evalúa su caso, se le comunicó que podrá someterse al procedimiento .

Tras la derrota de Martha Sepúlveda, quien iniciará acciones legales por “tratos crueles y denigrantes” contra quienes cancelaron su eutanasia, el hombre se convertirá en la primera persona a quien se le practicará el procedimiento sin ser paciente terminal.

En una cita que se desarrolló de manera presencial en el Centro Médico Imbanaco, Víctor escogió que sería un viernes la fecha de su partida. Al respecto, Luis Carlos Giraldo, su abogado, señaló que, por razones familiares, las decisiones finales se comunicarán la próxima semana, y que se empezarán a tramitar permisos porque Escobar quiere que su velación sea en la sede del Deportivo Cali.

“Acabamos de salir con las consultas con neumólogo, neurólogo y psiquiatría y hay un avance. Neumología envía unas interconsultas y ve unas alternativas en tratamiento. Víctor sigue siendo claro en su decisión de morir dignamente. Si algún médico de este comité tiene objeción de conciencia, debe informarlo ya”, indicó Luis Carlos Giraldo.

El juez 17 Civil del Circuito ordenó Coomeva EPS, Entidad Promotora de Salud, coordinar, en un plazo máximo de 15 días, un comité científico para que brinde un acompañamiento integral al paciente y su familia en este proceso.

“Si Víctor, dentro de estos 15 días, escoge una fecha superior al momento de su muerte, puede cambiarse esa fecha; si él decide no realizarse la eutanasia, puede hacerse; si el comité es consultado y los médicos que lo conforman dicen que no aprueban la eutanasia, están prevaricando ante la Justicia”, explicó el jurista Girlado.

Dos años de lucha pidiendo morir dignamente

El colombiano Víctor Escobar lleva dos años pidiendo morir dignamente por sufrir dos accidentes cerebrovasculares, tener una movilidad limitada y sufrir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

“Mi situación de salud es muy complicada: ya no puedo trabajar, me movilizan en silla de ruedas. Mi esposa me ayuda a hacer todo, ya que yo no puedo hacer mis cosas. Mi esposa necesita que le brinden la oportunidad de trabajo en casa con la costura, porque ese es su trabajo”, expresó Escobar a través de una cuenta de Twitter en julio pasado.

La autorización del procedimiento por parte de las autoridades fue recibida con entusiasmo por el paciente y su familia. Asimismo, líderes políticos y de opinión que defienden el “derecho de morir dignamente” se sumaron a la celebración.

Por su parte, monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, invitó a través de sus redes sociales a comprender el dolor humano en quienes tienen enfermedades crónicas.

“El respeto, la solidaridad y la comprensión con quienes sufren el dolor humano, máxime en casos como la EPOC o ELA, son actitudes elementales. Esto es distinto a doctrinas, leyes, creencias, contextos, polémicas, juicios y trato mediático”, puntualizó el religioso.

“Mi familia sufre, mi esposa sufre, mis hijos sufren y yo sufro al verlos sufrir a ellos. Estoy cansado de todo esto y quiero que mi Dios se acuerde de mí y dejar tanto sufrimiento. Mi ciclo está cumplido y en las manos de Dios entrego todo. Si esto es malo, él me va a perdonar. Sé que él tendrá misericordia conmigo”, había declarado Víctor días antes de que el juez accediera a que se le practique la eutanasia.