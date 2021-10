Venezuela: familia de Raúl Isaías Baduel denuncia que se enteró por Twitter sobre su muerte

Cruz María de Baduel, viuda del general Raúl Isaias Baduel, denunció que no ha recibido una llamada de algún funcionario del Gobierno de Nicolás Maduro que notifique de manera formal la muerte de su esposo.

“ Yo ni siquiera he recibido una llamada de ningún personaje del Gobierno ni siquiera el último de los de allí ha llamado por caridad, por lo menos, y que me diga que mi esposo falleció, qué pasó (…) A nosotros no nos han dicho nada, simplemente llamé a una persona cercana y me dicen que estaba confirmado, que al parecer sus hijos habían confirmado que había fallecido, porque ellos están en Caracas, yo estoy en el estado Aragua”, expresó a EVTV Miami.

PUEDES VER Muere en la cárcel Raúl Isaías Baduel, preso político del chavismo

En una entrevista para dicho medio, la esposa del militar desmintió la versión ofrecida por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien aseguró que el exministro de Defensa murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio producto de la COVID-19.

Niegan que el general Baduel tenía COVID-19

“Él no tenía COVID, no es verdad. A él cuando lo sacaron de ‘La Tumba’, él no tenía COVID. Sé que lo vacunaron una semana antes de sacarlo de ‘La Tumba’, aproximadamente siete días antes”, enfatizó.

Saab informó sobre el fallecimiento del general Baduel por medio de Twitter durante la tarde de este martes.

“Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel de un paro #cardiorespiratorio# producto de la COVID-19: mientras se le aplicaban cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna... Transmitimos nuestras #Condolencias a sus familiares y amigos #RIP”, escribió el funcionario.

Tuit de Tarek William Saab sobre el fallecimiento de Raúl Isaias Baduel. Foto: captura Twitter/@TarekWilliamSaab

Sus hijas lo vieron con vida el último sábado, aseguró la esposa del general. Ella confesó que estaba reuniendo alimentos y preparando todo para ir durante la semana a visitarlo, “independientemente de que la dejaran horas parada en la calle”.

PUEDES VER Maduro denunciará ante ONU ejecución de dos “niños” venezolanos captados robando en Colombia

Embajador de Venezuela en Perú se pronunció sobre el fallecimiento de Baduel

El Embajador de Venezuela ante Perú, Carlos Scull, se pronunció sobre el fallecimiento del General Raúl Isaías Baduel por medio de un comunicado difundio la noche de este martes.

Scull recuerda que con el fallecimiento del militar son 10 los presos políticos venezolanos muertos bajo custodia del Gobierno Maduro entre el año 2015 y 2021.