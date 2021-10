Ladrón deja curiosa nota a dueño de casa donde no encontró qué robar

Un extraño robo ocurrió en el estado de Madhya Pradesh (India), donde los ladrones no solo irrumpieron en la casa de un sujeto, sino que también dejaron una curiosa nota. “Si no había dinero en la casa, no debía haberla asegurado” , decía el comunicado para quejarse de no haber encontrado objetos valiosos para robar.

El suceso tuvo lugar en la vivienda del coleccionista adjunto Trilochan Gaur en el área de líneas civiles de Dewas, ubicada a dos horas y media en auto desde Bhopal, la capital del estado.

El incidente ha sido tomado como un desafío para los agentes policiales, ya que la casa de Gaur se encuentra entre los bungalows de un legislador y el magistrado de subdivisiones de Dewas, Pradeep Soni. Además, está a tan solo 100 metros de la residencia de la superintendente de la Policía.

Trilochan Gaur estuvo fuera de casa entre 15 y 20 días. Cuando volvió a su hogar, se percató de que sus pertenencias estaban esparcidas por toda la vivienda y no podía encontrar algunas joyas de plata y dinero en efectivo que había dejado antes de partir. En medio del caos, halló la nota que el desafiante ladrón había dejado para él. Tras ello, decidió dar parte a las autoridades para que pudieran iniciar una investigación.

“Se robaron 30.000 rupias (400 dólares, aproximadamente) en efectivo y algunas joyas de la residencia gubernamental de Trilochan Gaur, que actualmente está publicada como el SDM de Khategaon. Aún no se conoce la hora exacta del incidente”, señaló el inspector Umrao Singh, de acuerdo con New Delhi Television Limited.

La investigación del caso ya se encuentra en marcha.