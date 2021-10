Kim Jong-un considera que “no hay motivos para creer” que EE. UU. no es hostil con Corea del Norte

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, culpó a Estados Unidos de provocar las tensiones y la inestabilidad en dicha península asiática, indicaron los medios estatales este martes 12 de octubre.

“Estados Unidos ha señalado con frecuencia que no es hostil con nuestro país, pero no ha habido ninguna base de comportamiento para creer que no lo es”, dijo Kim durante una exhibición de defensa, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés).

Kim considera que las políticas estadounidenses en la región asiática solo provocan tensiones. Además, cree que el desarrollo militar por parte de Corea del Sur, está encaminado a “destruir” el balance en la península.

“No estamos discutiendo sobre la guerra con nadie, sino para prevenir la guerra misma y aumentar literalmente la disuasión de la guerra para la protección de la soberanía nacional” , precisó.

El pronunciamiento del líder norcoreano se producen después de que Washington confirmara, en septiembre, su disponibilidad para entablar diálogo con Pionyang “sin condiciones previas”.

En la actualidad, Corea del Norte sufre la peor crisis alimentaria, conforme reportó, a principios de este año, el país a las Naciones Unidas, una situación acentuada por el bloqueo fronterizo y la interrupción de la importación de productos desde China debido a la pandemia de la COVID-19.

Pionyang mantiene, desde el año pasado, la detención del tráfico terrestre desde China y Rusia para prevenir la entrada del virus.

Con información de AFP y EFE.

