EE. UU.: padres de familia exigen retirar a directora de secundaria por ser fan de Iron Maiden

Las preferencias musicales de Sharon Burns, directora de la secundaria Eden High School en Canadá, provocaron que un grupo de padres de familia creara la petición titulada “Eden High School principal, Sharon Burns, needs to be transferred immediately” en Charge.org con el fin de retirar a la profesora de su cargo por ser fanática de la banda de heavy metal Iron Maiden.

“Los padres estamos profundamente preocupados porque la directora asignada a la escuela mostró su lealtad a las prácticas satánicas en sus plataformas de redes sociales, donde todos los estudiantes pueden verlas. Exigimos su traslado a otra escuela”, afirmaba la petición que llegó a conseguir 553 firmas antes de ser retirada.

Dichas acusaciones se basaban en las fotos que la docente compartió en sus redes sociales, en las que se le puede ver vestida y con objetos relacionados al grupo. Aunque, de acuerdo a los apoderados, el número que aparece en una las imágenes representa al diablo; sin embargo, ellos no tuvieron en cuenta que también hace referencia a una de las canciones más famosas de la banda de heavy metal: “The number of the beast”.

Fotos de las redes sociales de Sharon Burns fueron utilizadas por los padres en la petición para retirarla de su cargo. Fuente: Change.org

Ante esta situación, un grupo de estudiantes que asisten a este colegio crearon otra petición a favor de mantener a Sharon Burns en su puesto . Esta iniciativa se llama “We need Mrs. Burns” y ha logrado recaudar 20.000 firmas. Los alumnos mostraron su aprecio mediante esta plataforma.