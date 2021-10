“Compartimos con ustedes la defensa de la vida”: ¿quiénes son los nuevos aliados de Keiko?

El partido ultraderechista Vox lleva varios meses forjando una alianza iberoamericana en contra de la izquierda y el domingo 10 de octubre reunieron a miles de personas en Vistalegre, Madrid (España), donde invitaron a varias personalidades, incluida la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.

La ex candidata presidencial fue la encargada de abrir los mensajes internacionales durante el evento de Vox, titulado Viva 21. En su mensaje grabado, agradeció la invitación a “don” Santiago Abascal, presidente de la agrupación política.

“Con orgullo, con firmeza, con corazón, pero sin dejar de lado la razón, compartimos con ustedes la defensa de la vida y la familia”, aseguró Fujimori, quien resaltó el evento celebrado en Vistalegre.

Fujimori sostuvo que Viva 21 sería un referente “de lo que realmente significa patria y ser patriota; de democracia y ser demócrata, de libertad y de ser real defensor de la misma”.

La lideresa fue la primera de un grupo de “valientes que no se resignan a ver cómo se destruye su libertad y su patria”, según Vox. ¿Quiénes son los principales políticos que participaron en Viva 21 y respaldaron la Agenda España del partido ultraderechista?

Viktor Orban

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, envió un mensaje en nombre de los “patriotas húngaros” e indicó que España es “rehén de las corrientes radicales izquierdistas”.

“Ellos no respetan las raíces cristianas y quien dejar entrar en masa a los inmigrantes ilegales. Ellos quieren maleducar a nuestros hijos en las escuelas y no respetan los valores de la familia”, aseguró.

En el poder desde 2010, el primer ministro húngaro siempre ha defendido una Europa “cristiana” y se ha enfrentado a la Unión Europea en más de una ocasión por asuntos como los migrantes o los derechos de la comunidad LGTBQ+.

Desde que el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu —aliados de Orban— dejaran el poder, el dignatario húngaro se ha presentado como el último recurso frente al pensamiento liberal en las democracias occidentales.

En una de sus últimas acciones más polémicas, impulsó una controvertida ley anti-LGTBQ aprobada el 15 de junio para perseguir toda “promoción de la homosexualidad” entre los menores de 18 años. Una norma que provocó multitudinarias protestas en las calles.

Eduardo Bolsonaro

El diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del ultraderechista jefe de Estado brasileño Jair Bolsonaro, también saludó la realización del Viva 21.

“Desde el 2018, tenemos en Brasil un presidente que habla abiertamente de Dios, que hace la defensa de la familia, que trabaja para el derecho de la libertad privada”, subrayó Bolsonaro en su video grabado.

En su mensaje, aseveró que “las cosas están cambiando en Brasil” y destacó la labor de Bolsonaro en materia de vacunación contra la COVID-19, pese a que la nación amazónica es uno de los tres países en el mundo con más de 20 millones de casos y el segundo con más de 600.000 muertes.

Bolsonaro resaltó que en su país las personas no vacunadas tienen los mismos derechos. Esto lo dijo en la misma jornada que su padre no pudo ingresar a un estadio de fútbol a ver un partido por no estar vacunado contra el coronavirus.

Tras ser miembro de la Cámara desde 2014, es recordado por haber aparecido ese año armado con una pistola para amenazar a quienes protestaban contra el proceso de destitución de la exmandataria Dilma Rousseff. Como su progenitor, está a favor del uso de la fuerza.

Ted Cruz

Rafael Edward ‘Ted’ Cruz es un senador de Estados Unidos (EE. UU.), que fue candidato presidencial antes de que se retirara para dejarle vía libre a Trump. Actualmente, se ha reseñado su impopularidad en su país por diversos motivos.

A principios de año, el diario local The New York Times tituló una nota así: “¿Cómo fue que Ted Cruz se convirtió en el político menos simpático de Estados Unidos?”.

“Para ser un político ampliamente repudiado, no solo por los demócratas, sino también por muchos de sus colegas republicanos en Washington, ahora Cruz es el absoluto ganador del título de político menos simpático de Estados Unidos”, reportó.

Sobre esto, se refirió el domingo 10 de octubre el periodista Emilio Doménech: “Vox invita a uno de los senadores más lamentables (y odiados) de todo EE. UU. Un retrógrado libertario que representa algo que España nunca será ni deberá ser”.

Además, el periodista recordó que Ted Cruz “abandonó a su gente en una de las peores crisis de Texas para irse a Cancún”. En efecto, visitó la ciudad mexicana mientras una mortífera tormenta invernal azotaba el estado.

Santiago Abascal

El líder de Vox fundó el partido tras dejar el Partido Popular (PP) por diferencias irreconciliables. Santiago Abascal representa el ala más radical de la derecha española y por eso se ha abrazado a personajes como Orban o el ex ministro de Interior del Gobierno de Italia, Matteo Salvini, según analistas españoles.

Como ha hecho desde hace varios años, en el evento del domingo, criticó la “inmigración ilegal”. Con esa retórica, ha rechazado la acogida de personas migrantes o refugiadas.