Colombia: niño de 3 años es hospitalizado tras recibir una golpiza de su madre y su padrastro

Un niño de 3 años recibió una golpiza de parte de su mamá y de su padrastro, por lo que tuvieron que llevarlo de emergencia a un hospital en Bogotá, Colombia. El menor recibe maltratos constantemente de su progenitora.

El pequeño recién cumplió 3 años y ha soportado todo tipo de torturas en silencio , según los familiares. Además, agregaron que nunca se conocía el paradero de la mamá y el niño.

“Cuando lo vimos en el hospital, tenía muchos hematomas en su cabecita y se dice que el padrastro me lo mechoneaba tanto hasta arrancarle el cabellito, las orejitas se las pellizcaban y siempre lo agarraban a patadas por cualquier cosa. Es más, me lo bañaban con agua fría y me lo dejaban en el baño con la ropita mojada”, declaró Consuelo Jiménez, abuela del menor, a Noticias Caracol.

Los familiares buscaron al niño por todo Bogotá, y cuando dieron con su paradero, se encontraron con la mala noticia de que estaba hospitalizado por heridas graves. Una trabajadora social fue quien les advirtió que el menor estaba en un estado deplorable.

“Nos llegó información de que el niño estaba hospitalizado, pero no sabíamos por qué. Cuando llegamos al hospital la doctora nos dijo que lo que íbamos a ver era aterrador, entonces entró mi hijo y lo vio prácticamente reventado, con morados en sus ojos y en su cuerpito. La impresión fue terrible, uno queda con impotencia porque se meten con una criatura de 3 años”, añadió Jiménez.

El pequeño fue dado de alta esta semana y se encuentra en recuperación con sus familiares.

“El niño dice que su mamá es mala, que su padrastro es malo, él no quiere estar más sino pegado a los brazos del papá; está retraído, nervioso y traumatizado por lo que le pasó. Yo creo que ni siquiera comida me le daban y un día vomitó, y ahí mismo se me paró y me dijo agua fría no, mami, agua fría no”, puntualizó la familiar a Noticias Caracol.

Durante la pandemia los casos de maltrato aumentaron en las localidades de Bosa, Kenedy, Ciudad Bolívar y Suba, según La Policía de Infancia y Adolescencia, quien investiga el caso del menor.