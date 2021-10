Precio de la gasolina hoy, sábado 9 de octubre del 2021, en CMDX y Edomex

El precio de la gasolina varía todos los días a lo largo de toda la república de México. En las últimas dos semanas, los precios han cambiado por menos de 10 centavos. Ahora que es fin de semana es relevante estar pendiente de las variaciones debido a que afecta de forma directa en el alza o baja de los costos de los bienes y servicios. Es por esta razón que se informa sobre cuáles serán los precios de este combustible. Se debe resaltar que cada cifra va a depender de la región e, incluso, de cada filial.

Precio de la gasolina en Ciudad de México (CDMX) para el 9 de octubre

En la capital del país, la página PETROIntelligence estima un precio de la gasolina en:

La gasolina regular o magna con un precio de US$ 20,632 pesos por litro.

Por su parte, la premium tiene un precio de US$ 22,907 pesos por litro.

El diésel tiene un precio de US$ 21,892 pesos por litro.

Precio de la gasolina en el estado de México (Edomex) 2021

De acuerdo con la página Gasolina México, en la entidad mexiquense el precio del combustible y sus derivados es de:

Gasolina regular o magna con un costo de US$ 20,03 pesos por litro.

Mientras tanto, la premium tiene un costo de US$ 22,20 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Jalisco

Por su parte, según PETROIntelligence, los precios de la gasolina en el estado de Jalisco son:

La gasolina regular o magna tiene un precio de US$ 20,534 pesos por litro.

La gasolina premium tiene un precio de US$ 22,678 pesos por litro.

Finalmente, el diésel tiene un precio de US$ 21,743 pesos por litro.

¿Cuál es el precio del Diésel en Ciudad de México y el Estado de México 2021?

En la Ciudad de México, el diésel tiene un precio de US$ 21,892 pesos por litro. Mientras que, en el Estado de México, presenta un costo de US$ 21,20 pesos por litro.

Cotización del petróleo a nivel mundial

El Petróleo de la OPEP cotizó en los US$ 78,6. El precio diario ha caído US$ 2,05, un 2,54% desde la sesión anterior. Mientras, el precio medio del barril de la OPEP ha subido en lo que va de mes a los US$ 78,86 desde los US$ 73,89$ del mes anterior, un 6,73%.

En los últimos 12 meses, el precio del barril de petróleo de la OPEP ha aumentado un 96,76%.