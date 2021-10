“Mi mamá va a morir el domingo y está feliz”: el hijo que luchó por la eutanasia de su madre

Este domingo 10 de octubre, a las 7.00 a. m., Martha Sepúlveda pondrá fin a su vida. Ella es la primera mujer de Colombia a quien se le aplicará la eutanasia sin padecer una enfermedad terminal. Desde 2018 padece esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que le provoca dolores indescriptibles.

Por esa razón recurrió a la Corte Constitucional de su país, que finalmente autorizó el procedimiento de una muerte digna. La eutanasia fue despenalizada en Colombia en 1997, pero se convirtió en ley hasta 2015. Desde entonces, se han realizado 157 procedimientos, recogió Univisión.

En julio, la Corte Constitucional confirmó que, por norma, se extendió el cubrimiento del derecho a la eutanasia a los pacientes no terminales, ya que anteriormente este procedimiento estaba habilitado solamente para personas que tuvieran enfermedades terminales en estado avanzado.

Martha Sepúlveda sabía que la suya iba a ser una muerte lenta y dolorosa que se extendería por varios años, de modo que el futuro le parecía desgarrador. Hasta que un día le dijo a Federico, su único hijo de 22 años, que quería luchar por conseguir su eutanasia. Y lo logró.

“Estoy más tranquila desde que recibí la autorización de la eutanasia, me río más y duermo mejor (…). Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente, pero Dios no me quiere ver sufrir a mí”, aseguró a la cadena Noticias Caracol. Lucía feliz al lado del familiar que ha acompañado su batalla.

“Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno”, contó Federico en diálogo con BBC Mundo.

“Yo me considero una persona muy liberal, pensaba que el derecho a la eutanasia es un derecho que hay que proteger, pero nunca lo vi como algo cercano. Ya luego, concientizándome un poco de la condición precaria en la que ella estaba, de su desespero y de la indignidad en la que estaba, yo dije: ‘Creo que demuestro más mi amor si la apoyo en esta decisión que ella tomó'”, agregó.

Según contó a la cadena británica, el domingo se realizará una eucaristía y una cremación, según los últimos deseos de Martha Sepúlveda.