Eutanasia en Colombia: Iglesia Católica pide a Martha Sepúlveda que reconsidere su decisión

Tras la decisión de Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años que se convertirá en la primera persona en Colombia en aplicarse la eutanasia por una enfermedad no terminal, la Iglesia Católica se ha pronunciado y le ha pedido que reflexione sobre lo que planea hacer. Por medio de un comunicado, la Conferencia Episcopal ha solicitado a la mujer que reconsidere el procedimiento que desea realizar e hizo énfasis en que “Dios siempre nos acompaña” .

“Martha, la invito a reflexionar serenamente sobre su decisión. Ojalá si las circunstancias se lo permiten, lejos del acoso de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor y el de su familia para hacer una suerte de propaganda de la eutanasia, en un país profundamente marcado por la violencia”, precisó Francisco Antonio Ceballos Escobar, presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida a través del documento.

“Unirse en oración por la señora Martha, su hijo, sus familiares y los profesionales que le rodean en la toma de esta decisiones”, fue una petición del hombre a todos los católicos.

Eutanasia programada sin opción de dimitir

Martha Sepúlveda sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una rara enfermedad que ha debilitado sus músculos y ha afectado también sus funciones físicas. Así, Sepúlveda se convertirá en la primera persona del país en aplicarse la eutanasia por una enfermedad no terminal.

La residente de Medellín pudo acceder al procedimiento tras la decisión de la Corte Constitucional de ampliar las causas para solicitar la muerte asistida en Colombia. El hecho ocurrió en julio de 2021.

El proceso está programado para el domingo 10 de octubre a las 7.00 a. m.

”Soy de buenas, tengo buena suerte. Y, como le digo, estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento: me río más, duermo más tranquila” , dijo la mujer a Noticias Caracol.

Martha Sepúlveda afirma que es católica y no encuentra la contradicción entre su decisión y su fe.

”Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, indicó al mismo medio.