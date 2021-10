El diario de una adolescente que asesinó a su vecina de 9 años: “Tengo que ir a la iglesia ahora”

Alyssa, una joven de Estados Unidos, tiene hoy en día 27 años de edad y se encuentra en prisión desde hace poco menos de 10 años por el asesinato de su vecina, Elizabeth Olten, de 9 años, en el 2009. Tras el homicidio, ha recibido cartas provenientes de jóvenes con problemas de salud mental con el objetivo de manifestarle su gran admiración por haber matado a la niña. “Cumplo las órdenes de un demonio interior”, es lo que ha declarado Alyssa a las entidades policiales.

Según sus antecedentes, sus padres estaban inmersos en el círculo de las drogas y se relacionaban con personas que andaban en malos pasos , por lo que Alyssa se vio afectada emocionalmente y no tuvo una infancia tranquila. Debido a la situación, sus abuelos, Gary y Karen Brooke se vieron obligados a llevársela a vivir con ellos al estado de Missouri para que pueda empezar una vida diferente. La llevaron a la iglesia cada domingo para seguir la palabra de Dios y tratar de que le dé otra mirada al mundo; sin embargo, fue en vano.

El 18 de noviembre de 2009 el juez decidió que sería juzgada como adulta. Foto: Infobae

Infancia inestable

Su nombre completo es Alyssa Dailene Bustamante, nació el 28 de enero de 1994 y sus padres son Michelle y Cesar Bustamante. Este último estuvo más de 10 años preso al ser acusado de asalto y Michelle dejó el hogar un día para jamás volver, según Infobae.

En las fotografías que Alyssa compartía en su cuenta de Facebook, se le notaba sonriente y feliz, a pesar del entorno en el que vivía. Sin embargo, eventualmente las imágenes que mostraba empezaron a preocupar a sus allegados, debido a que evidenciaban lesiones en el cuerpo.

Su conducta cambió de forma radical. Se volvió una chica sombría y callada. Foto: Infobae

Lo que señalan los antecedentes recogidos por la policía local es que desde los 13 años se autolesionaba los antebrazos. Otra acción angustiante fue durante la celebración por el Día del Trabajo, pues sufrió de una sobredosis de paracetamol y tuvo que ser trasladada a un hospital. Los médicos le diagnosticaron “depresión y bipolaridad con horribles ataques de violencia” y agregaron que si no buscaban la forma de ayudarla con tratamiento, se convertiría en un grave problema.

“Me gusta cortarme y matar gente” , es la frase que escribió en su perfil de YouTube que llevaba como nombre OkamiKage (en japonés significa Sombra de lobo) y en sus publicaciones indicaba solo estar enfadada.

Al llegar a los 15 años, la situación fue empeorando. Constantemente presentaba impulsos de violencia y no soportaba estar junto a personas, incluso, los informes dicen que una vez confesó su deseo de asesinar solo para descubrir “cómo se siente”.

“Estábamos en una fiesta y ella me llevó a un lugar apartado y me dijo: ‘¿Sabes? Me gustaría saber cómo se siente matar a alguien’” , dijo Jennifer Meyer, una ex amiga, en sus declaraciones. “Yo creí que estaba enojada con algunos de sus amigos, pero era extraño. Lógicamente yo no podía pensar que una de mis amigas podía asesinar a alguien”, añadió.

El asesinato

La policía de Missouri informó que a las 5 p. m. del día 21 de octubre del 2009, Ema, de 6 años, llamó a la puerta de Patricia Preiss, para que su hija, de 9 años, saliera a jugar con ella. La menor salió, pero con la condición de que llevara con ella un teléfono móvil por si algo ocurriese.

Elizabeth Olten tenía 9 años cuando salió a jugar con una pequeña vecina. Foto: Infobae

Patricia llamó a su hija pasado un tiempo prudente; sin embargo, no hubo respuesta, razón por la cual decidió llamar a la Policía para que realizaran una búsqueda y así dar con el paradero de Elizabeth. Esa noche solo encontraron el celular, pero no a su pequeña.

Al día siguiente el FBI se unió a la búsqueda, ellos pudieron obtener información relevante. Indicaron que en el parque en donde estaban jugando las niñas, Elizabeth se habría quedado enganchada en un arbusto con espinas, por lo que llamó a su vecina de 15 años que se encontraba cerca, Alyssa Bustamante.

La Policía notó extraña la situación porque Alyssa no acudió a la escuela a la mañana siguiente. Fueron a buscarla y la interrogaron, pero no demostró señales de nerviosismo. Aunque esto no fue impedimento para que las autoridades creyeran sus declaraciones y pidieron una orden para entrar a su casa y revisar sus cosas.

Al entrar a su habitación se quedaron sorprendidos tras encontrar un mensaje en la pared escrito con tinta roja: “Me corto para hacer físico lo que tengo dentro; me corto para ver sangre porque me gusta”.

Con el hallazgo, la joven confesó el crimen y enseñó las crueldades que plasmaba en su diario personal, allí confirmó el homicidio hacia su vecina de 9 años.

La tumba de la pequeña Elizabeth Olten. Foto: Infobae

“Acabo de matar a alguien. He estrangulado, cortado la garganta y apuñalado, ahora están muertos. No sé qué se siente en este momento. Es increíble. Tan pronto como lo hice tuve un sentimiento de ‘no puedo hacer esto’ que era bastante agradable. Ahora estoy un poco nerviosa y temblorosa. Tengo que ir a la iglesia ahora... Jajaja”, se leía.

La madre de Elizabeth, Patty Preiss, llamó a Bustamante “un monstruo malvado” y dijo que la “odiaba” el primer día de la audiencia de sentencia del adolescente.