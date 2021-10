“Soy el primer universitario de mi familia”: joven cosechaba uvas para pagar sus estudios de ingeniería

Ni bien terminó la secundaria, Joel sintió que podía hacer realidad su sueño de convertirse en ingeniero. Aunque en su camino siempre escuchaba prejuicios como: “No es para vos, esta carrera es para otro tipo de gente”, “Es muy caro estudiar eso”, o “No pierdas el tiempo en ese, ve por otro camino”. Él nunca se dio por vencido y consiguió lo que tanto anhelaba .

Joel Sánchez es un joven argentino que recibió los golpes más duros cuando era niño. La muerte de su papá afectó a una familia que no tuvo tiempo para asimilar el dolor en plena crisis económica. Su mamá trabajaba de limpieza y él junto a sus hermanos se dedicaban a cosechar uvas en fincas de la ciudad de San Martín.

PUEDES VER: El triste momento en el que una familia tiene que dejar a su perro debido a un incendio

Desde muy pequeño, Joel supo administrar su tiempo para no descuidar sus estudios en el colegio. “Éramos menores y fue la única salida que encontramos para ganar dinero. La tarea era muy sacrificada, pero aprendí mucho, le tomé la mano y pude terminar la secundaria”, recordó Joel en diálogo con Los Andes.

Con la secundaria culminada, la necesidad le obligaba a buscarse algún trabajo y abandonar sus sueños, pero él se aferró a la idea de convertirse en ingeniero . Sabía que iba a ser complicado porque no podría dejar de trabajar, pero se animó al desafío y se anotó en una universidad.

“Me sentía motivado para seguir estudiando, siempre había soñado con ser ingeniero, aunque muchos me decían que no era para mí, sino para otro tipo de gente, que era muy costoso y que no lo intentara. Yo me daba cuenta de que podía mucho más y que no había nada que perder”.

De la escuela pasó a la universidad y de la finca saltó a la firma constructora José Cartellone, que tomaba pasantes. “Conté mi historia y quedé seleccionado enseguida, me apuntalaron y me dieron todas las posibilidades para que jamás abandonara mi carrera. Siempre estaré agradecido”, sostuvo el orgulloso joven.

De la escuela pasó a la universidad y de la finca, saltó a la firma constructora José Cartellone, que tomaba pasantes. Foto: Clarín

Su aventura académica también implicaba una mudanza hacia la capital mendocina; un cambio fuerte para un adolescente que no estaba acostumbrado al ritmo de la gran ciudad: “Una sola vez había visitado la ciudad de Mendoza, éramos una familia humilde que nunca antes había salido del barrio Municipal de San Martín. Me perdí un millón de veces y me sucedieron miles de anécdotas ”.

En ese contexto, le llegó una mala noticia: la empresa en la que trabajaba entró en crisis y debió reducir personal. Perdió el empleo, pero su situación ya era otra. Los conocimientos que había adquirido le sirvieron para postular a otra empresa y logró ingresar como ingeniero.

Sueño cumplido

Llegó el día 2 de agosto de 2021; Joel rindió en la UTN “Proyecto Final” y escuchó la frase con la que se ilusionó durante cinco años: “Ya eres ingeniero electromecánico” . De inmediato, las cosas empezaron a cambiar: “Me recibí y me ascendieron inmediatamente”, cuenta hoy sobre su nueva vida como profesional.

Cada examen era una final que no podía perder, a cambio, recibía una beca para cubrir gastos. Foto: Clarín

“Mi experiencia dice que se puede”, aseguró Joel que siente que su historia puede inspirar a otros a dar el salto tal como lo hizo él. “Les quiero aconsejar a los estudiantes que en algún momento se sienten perdidos. Siempre anhelé llevar a mi familia a otro nivel y jamás perdí la esperanza. Siempre soñé con un futuro mejor y no reniego de quienes me desalentaron. Nadie en nuestro entorno, familia ni amigos, había alcanzado a ser profesional”, confesó.