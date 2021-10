El triste momento en el que una familia tiene que dejar a su perro debido a un incendio

Un penoso momento se vivió esta semana en Caminiaga, en Córdoba, al centro de Argentina. Decenas de familias fueron evacuadas debido a los incendios forestales. En medio de esta situación, las cámaras de televisión mostraron el momento en el que una familia se subió a un vehículo y, entre lágrimas, se despidió de su perro .

Esta situación generó la indignación en redes sociales por el abandono de la mascota, por lo que la familia tuvo que salir a declarar el hecho y explicar sobre la situación del can.

En las imágenes difundidas por Telefé Córdova se observa que una mujer, ya dentro de un vehículo blanco, acaricia a su mascota, que se acercó hasta ella, antes de partir.

En tanto, se escucha a uno de los bomberos, que trabajaba en el lugar, decirle a la señora que no se preocupara, que el perro “es vivo, se va a escapar” de los incendios, luego de que ella le rogara al animal que se quedara “en la perrera”.

“No les cuesta nada llevarlo aunque sea en el baúl, un animal nunca se abandona”, llegó a escribir una usuaria muy indignada en una publicación de Instagram que el canal realizó sobre el caso.

La dueña del perro se pronuncia

Debido a las diversas críticas que se publicaron en las redes sociales, la dueña del animal, Silvana Allende, salió a declarar.

“El fuego no había llegado a la casa, la vivienda no sufrió daño. Tenemos varios perros y no estuvieron en peligro”, comentó Allende.

Luego, la mujer señaló que su relación con sus animales es de mucha cercanía. “Están siempre detrás de mí, yo los amo, no los abandonaría”, agregó. Finalmente, Silvana contó que su perro se encuentra muy bien y en un lugar seguro.