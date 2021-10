Médico diagnostica la homosexualidad como la “enfermedad actual” de una joven de 19 años

Una joven de 19 años de la ciudad de Murcia, España, denunció que un médico del Hospital Universitario Reina Sofía apuntó en su informe ginecológico que ella era homosexual y que esta condición era su “enfermedad actual”, informaron medios locales.

Para Alba, de 19 años, era su primera cita ginecológica por fuertes dolores menstruales. Declaró que este supuesto diagnóstico es todo “un insulto”, un hecho ocurrido el lunes 4 de octubre.

La joven, quien acudió a consulta específicamente por una proimenorrea, un trastorno de la menstruación, le indicó al diario El Mundo que el ginecólogo le preguntó si podía anotar su orientación sexual en el informe, pero quedó sorprendida cuando leyó en qué posición estaba.

“Cuando me estaba haciendo la revisión ginecológica me dijo que tenía el conducto de la vagina un poco estrecho y pensé que era relevante decir que soy homosexual y que no había tenido relaciones sexuales con ningún chico, por si tenía importancia”, dijo.

“Le dije que no me importaba, pero después vi que había puesto homosexual en el apartado de enfermedad, algo que no era normal”, agregó Alba.

La directora del hospital la llamó para exponerle, en nombre del médico, que “ha sido un error” en el registro. “Dice que, como el informe lo hacen rellenando varias casillas, el médico ha puesto el dato de que soy homosexual en la casilla de enfermedad, pero que no quería ponerlo ahí sino en otra”.

El canal LaSexta conversó con el galeno, quien insistió que fue un “error” debido al programa informático con el que trabajan. Y resaltó que no considera la homosexualidad una enfermedad.

No obstante, el colectivo Galactyco interpuso una queja en Atención al Paciente del centro de salud. Además, le escribirán a la Consejería de Sanidad y al Servicio Murciano de Salud para exigir que no conste en su historial médico.