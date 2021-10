México retira del mercado 129.937 unidades de sopas instantáneas

Luego de que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de México realizara un estudio de calidad a 33 productos de sopas instantáneas como respuesta a las denuncias recibidas en las Oficinas de Defensa del Consumidor del país, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) retiró el último lunes 129.937 unidades de sopas instantáneas de nueve marcas. “Besando a un pollo uno obtiene más pollo que con esas sopas”, señaló Ricardo Sheffield Padilla, el titular de la institución, durante una conferencia de prensa de la presidencia mexicana.

Artículos retirados

La pasta preparada con salsa sabor queso y hierbas marca Knorr PASTA LISTA. La pasta para sopa de fideos instantáneos marca MYOJO. La pasta de sémola de trigo precocida para preparar sopa marca Selecto BRAND. La pasta de sopa de fideos instantáneos sabor curry marca J-BASKET. La pasta de trigo estilo oriental marca CHIKARA UDON. La sopa instantánea de pollo sabor queso picante marca BULDAK CHEESE. Los tallarines instantáneos sabor pollo marca OTTOGI RAMYON. La pasta para sopa de fideos instantáneos sabor curry marca J-BASKET. La pasta con salsa sabor queso marca Kraft. La pasta para sopa de fideos instantáneos marca NONGSHIM. La pasta para sopa de fideos instantáneos estilo japonés marca UDON. La pasta para sopa de fideos instantáneos marca SAPPORO.

En la edición de octubre de la Revista del Consumidor, editada por la Profeco, se detallan las causas del retiro de los productos: no presentan instrucciones en español, no contienen pollo, hay una cantidad mínima de vegetales, contienen azúcares que no declaran como azúcares añadidos, no informan la cantidad de calorías como establece la norma, no declaran la información nutrimental sobre el producto preparado, están envasadas en unicel —un empaque que tarda en degradarse—, contienen fructosa y tienen un alto contenido de sodio.

De acuerdo con la información, se analizaron 33 sopas instantáneas contenidas en vasito, tazón o sobre y sopas de preparación rápida. En todos los productos se evaluaron los sellos de advertencia, los contenidos de proteína, grasa, carbohidratos, energético y sodio y los datos de la etiqueta (denominación del producto, lista de ingredientes, instrucciones de preparación, nombre y dirección del fabricante o comercializador, país de origen, número de lote, fecha de consumo preferente o caducidad y contenido neto del producto).