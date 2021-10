Martha Sepúlveda, la primera persona sin una enfermedad terminal en recibir la eutanasia

El 22 de julio pasado, la Corte Constitucional de Colombia amplió la eutanasia a enfermedades no terminales, como era desde 1997. Y esta semana, Martha Liria Sepúlveda se convertirá en la primera persona con un diagnóstico no terminal en acceder a este procedimiento.

Sepúlveda, de 51 años, sufre desde hace casi tres años una esclerosis lateral amiotrófica que, entre otras consecuencias y dolores indescriptibles, le ha quitado la posibilidad de caminar y desplazarse por sí misma.

Entre risas, la antioqueña confirmó a Noticias Caracol que se siente “tranquila” en sus últimos días de vida. Ella misma decidió que el domingo 10 de octubre a las 7.00 a. m. reciba la eutanasia.

“Me da mucha tranquilidad”, afirmó en referencia a la eutanasia que le espera el domingo. “Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es descansar”.

Tardó apenas cuatro días en solicitar la eutanasia tras la decisión judicial. “Soy de buenas, tengo buena suerte. Y, como le digo, estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento: me río más, duermo más tranquila”.

Sepúlveda es católica apostólica y romana. Para ella, su apego religioso no se contradice con su posición e indicó que “Dios no quiere ver sufrir a nadie”.

“Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, dijo.

Ante las críticas y pedidos de no rendirse, contesta: “Cobarde seré, pero no quiero sufrir más, estoy cansada. ¿Luchar? Lucho por descansar más bien”, resaltó con una carcajada.

La mujer reconoció que más “difícil” ha sido que la comprenda su madre, pero considera que “en el fondo ella entiende lo que yo percibo”.

Contó que sacerdotes en Colombia también han mostrado su oposición. “Yo creo en un Dios que no quiere verme así, de hecho, para mí esto lo está permitiendo Dios”, respondió al periodista Juan Laverde.

“¿Es lógico, no? Estoy en la recta final, me voy sin remordimientos”, destacó.

Martha Liria Sepúlveda tiene todo programado para su último día en la Tierra. “Hablo del procedimiento, la cremación, la entrega de las cenizas y la eucaristía que se haga el mismo día”.