“Hecatombe de cerdos” en Reino Unido: sacrifican cientos de animales por falta de personal

El Gobierno del Reino Unido matizó el riesgo de una posible “hecatombe de los cerdos”, en medio de la escasez de suministros que amenaza incluso la Navidad en las islas. Sin embargo, medios europeos reportaron este martes 5 de octubre que ya inició.

La falta de personal en los mataderos ha provocado que esta semana hayan sido sacrificados al menos 500 animales en plantas de procesamiento de carne de la región de Anglia Oriental (Inglaterra), según el diario El Mundo.

“La gran hecatombe de los cerdos aún no ha ocurrido”, había manifestado hace poco el primer ministro británico, Boris Johnson. “Veremos qué pasa”, añadió entrevistado por la cadena BBC.

Hasta 120.000 cerdos más pueden ser sacrificados en las próximas semanas, en caso de que no cambie la situación. “Este es solo el principio”, advirtió la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Ganado Porcino, Zoe Davies.

“El problema aquí no es la falta de suministros, sino la falta de espacio en las granjas”, dijo Davies. ”Y esto ocurre porque en los mataderos no hay suficiente personal para poder procesar la carne, por lo que no queda más remedio que eliminar a los cerdos y evitar que entren en la cadena de alimentación”.

La escasez de mano de obra provocada por la pandemia y el brexit ha generado diversos problemas en Reino Unido, como dificultades en el reparto a supermercados, cadenas de comida rápida y bares.

La Asociación de Ganado Porcino y la Asociación Británica de Procesamiento de Carne han solicitado al Ejecutivo la concesión de visados de 12 meses para permitir a inmigrantes centroeuropeos cubrir las vacantes.

“El Gobierno tiene que ayudarnos porque hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para solucionar el problema”, declaró Davies.

En los momentos de zozobra que vive el Gobierno de Reino Unido, el discurso inflexible con la inmigración —que ya estuvo detrás del voto británico en favor del brexit— asegura la unidad de las bases ante las dudas suscitadas por esta crisis.

“Mi nuevo plan de inmigración ya está siendo tramitado por el Parlamento con un principio fundamental: control. Bajo este sistema, el Reino Unido será justo pero firme”, declaró este martes la ministra del Interior, Priti Patel, ante los vítores de los militantes del Partido Conservador.

Vicky Scott, propietaria de una granja en Yorkshire Oriental y manifestante por la causa porcina ante la conferencia del Partido Conservador en Manchester, aclaró que esta emergencia no es responsabilidad del sector.

“Lo que está pasando es que los granjeros nos vemos condenados a este desastre financiero y emocional (…). Nosotros pagamos bien a nuestro personal, y no es nuestra culpa que no haya suficientes carniceros”, subrayó Scott.

Davies contó que los procesadores de carne “han subido exponencialmente los sueldos para intentar contratar personal en los últimos meses”, pero no ha sido suficiente.

“La realidad es que la mayoría de los británicos no quiere trabajar en los mataderos, da igual lo que les pagues”, admitió la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Ganado Porcino.

Johnson se ha mostrado inflexible con este tipo de peticiones, precisamente en medio del encuentro anual de los conservadores en Reino Unido.

“La forma de avanzar no es tirar de la palanca de la inmigración descontrolada y permitir que entre un gran número de gente”, señaló recientemente el primer ministro británico.

Con información de EFE.